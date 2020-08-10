Конструктор глубоководной техники

Юрию Михайловичу Коновалову исполнилось 90 лет

Юрий Коновалов участвовал в разработке десятков проектов глубоководных аппаратов. Фото из архива конструкторского бюро «Малахит»

Россия обладает самой протяженной морской границей, а также лучшей в мире техникой для защиты национальных интересов в гидросфере, включая подводные лодки и глубоководные комплексы. Если первое обстоятельство даровано природой, обусловлено и подкреплено ходом истории, то второе – результат напряженной человеческой деятельности. И здесь наша страна многим обязана талантливым инженерам и руководителям, таким как Юрий Михайлович Коновалов и его ближайшие соратники по конструкторскому бюро «Малахит».

В стенах этого предприятия в Санкт-Петербурге разработано свыше сотни проектов, по которым на крупнейших судостроительных заводах страны построены как серийные, так и единичные образцы подводных лодок, глубоководных станций, комплексов и погружаемых аппаратов. Одни из них, как, например, многоцелевые атомные подводные крейсера типа «Щука», «Щука-Б» и «Ясень», обитаемые самоходные глубоководные аппараты «Русь» и «Консул», находятся в строю и получили мировое признание как одни из лучших в своем классе. Заметим, что под руководством и при непосредственном участии Коновалова завершено строительство «Консула», который в 2011 году успешно выполнил погружение на глубину 6270 м. Это максимальная отметка ниже уровня моря, достигнутая обитаемым аппаратом, разработанным и построенным в нашей стране.

Тогда как вышеупомянутые проекты получили широкую известность, некоторые другие, не менее продвинутые по конструкции, технологиям и тактико-техническим характеристикам, хорошо знакомы лишь узкому кругу специалистов и руководителей.

Известно, что в 2006 году президент России утвердил концепцию развития глубоководных технических средств (ГТС) и комплексов с атомной энергетикой, в основу которой легли предложения Коновалова.

Создание подобной техники стало возможным благодаря огромной работе системного характера, проделанной Юрием Михайловичем в 1965–1969 годах, когда в составе творческого коллектива он приступил к выполнению нового на тот момент задания по поиску возможностей создания технических средств – с большой глубиной погружения, неограниченной дальностью плавания и большой автономностью. Все это – при минимальных массах и габаритах, позволяющих оперативно доставлять нужное техническое средство в любую точку мира не только водным путем, но и при необходимости автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом.

Становлению и развитию данного направления Юрий Михайлович посвятил более полувека своей жизни. За это время пройден большой путь – от разработок совместно с заказчиком первых технических заданий на проектирование ГТС и формирование их облика до строительства десятков полностью функциональных экземпляров. Изобретатель, автор ряда научных и технических решений, Коновалов лично обеспечивал постройку и все виды испытаний, включая глубоководные, на борту опытных заказов, являясь их техническим руководителем. Сегодня созданная им и его соратниками техника способна обеспечить нашей стране доступ к 98% ложам Мирового океана и выполнять там поставленные задачи. Разработано и планируется к постройке третье поколение отечественных глубоководных комплексов, имеются технические и конструкторские предпосылки, создан промышленный задел для создания ГТС четвертого поколения.

Сформирована и успешно развивается отечественная школа проектирования уникальных научно-исследовательских средств освоения океанских глубин. Юрий Михайлович воспитал плеяду учеников и последователей, кто продолжает дело жизни родоначальника данного направления в отечественном судостроении. Вместе с ними Юрий Михайлович даже сегодня продолжает научно-технические поиски и перспективные разработки, занимая должность советника генерального директора – генерального конструктора специальных глубоководных комплексов и технических средств с атомной энергетикой и глубоководных аппаратов. Юбиляр полон сил и энергии, горит желанием реализовать новые идеи по исследованию Мирового океана и освоения просторов Арктики.

Обитаемый «Консул» способен погрузиться на глубину более 6 тысяч метров. Фото с сайта www.admship.ru

Наш рассказ будет неполным без хронологии основных событий насыщенного событиями жизненного пути юбиляра. Родился 6 августа 1930 года в семье офицера-фронтовика, занимавшегося подготовкой кадров Красной армии. Детство и юность прошли в городе Сенгилее (в 40 км от Ульяновска) на правом берегу Волги. «Тонул я многократно, вода была рядом и сопровождала меня всю жизнь, – вспоминает Коновалов. – Плавать на спор через Волгу стал в 12–13 лет, не полностью осознавая весь риск происходящего… Вот так любопытство, романтика и непонимание опасности позволяли многое пройти и узнать самому».

В 1947 году Юра переехал в Ленинград с целью получить достойное высшее образование. «В науку и технику я пришел вполне осознанно, так как мои родители были преподавателями и хотели меня видеть хорошим техническим специалистом. А вот в кораблестроение в какой-то степени попал случайно, так как по окончании средней школы я направил заявление и документы о приеме в Высшее техническое училище им. Баумана и Ленинградский кораблестроительный институт (ЛКИ). Вызов на экзамены раньше пришел из ЛКИ, вот так и решилась моя профессиональная судьба».

Выйдя из стен ЛКИ (ныне Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет) с дипломом инженера, молодой специалист устроился на работу в Техническое училище ВМФ (г. Ломоносов) – читал курс лекций и вел практические занятия по теории корабля и конструкции корпуса. Полученный тогда опыт преподавателя пригодился много лет спустя, когда в «Малахите» были развернуты две базовые кафедры: «Кораблестроения, корабельного вооружения и морской робототехники» Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и «Корабельного вооружения и морской робототехники» Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. Пользуясь этими площадками, Коновалов проводит встречи со студентами и читает им лекции.

Герой нашего рассказа получил первый практический опыт конструирования подводных лодок в проектном отделе ЦКБ-18 (ныне ЦКБ МТ «Рубин»). Устроившись туда в 1958 году, спустя пять лет стал ведущим конструктором, занимался вопросами статики, общим проектированием, обеспечением постройки испытаний и сдачи дизель-электрических подводных лодок проектов 613, 615, 641, а затем – атомоходов проектов 658, 659, 675 и 685. Участвовал в проработках по теме «Гранит» и экспериментальной глубоководной подводной лодки (ЭГПЛ) – прообраза АПЛ «Плавник». Принимал участие в разработке батискафа «Наука» и спасательного колокола новой конструкции. Предложил оригинальное решение по базированию стратегического оружия во внутренних водоемах, которое легло в основу разработки проекта 602.

С 1966 года – заместитель главного конструктора глубоководных технических средств (ГТС). Спустя четыре года по приказу министра судостроительной промышленности вся глубоководная тематика вместе с группой конструкторов «Рубина» были переведены в ЦКБ-16 («Волна»), которое в 1974 году объединилась с СКБ-143 в СПМБМ «Малахит».

Проявив талант и эрудицию инженера, энергию и волю руководителя, а также лучшие качества убежденного сторонника комплексного развития глубоководной техники, Юрий Коновалов последовательно поднимался по служебной лестнице: из заместителей – в главные конструкторы (1988), а затем (1994) назначен генеральным конструктором. Занимался аппаратами как с обычной, так и с ядерной энергетическими установками, многие из которых нашли воплощение в металле, поступили на эксплуатацию и получили высокую оценку заказчика.

Заслуги Коновалова отмечены высокими правительственными наградами. В 1993 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, его удостоили звания Герой России. За большой вклад в развитие глубоководной тематики в отечественном кораблестроении награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, за заслуги в деле укрепления обороноспособности страны – орденом Александра Невского. Присуждена Государственная премия РФ в области науки и технологий (2007). Юрий Михайлович носит почетные звания «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Почетный судостроитель», «Подводник-гидронавт России».

Редакция «НВО» присоединяется к поздравлениям по случаю 90-летия и желает юбиляру крепкого здоровья и долголетия, воплощения всех его идей и помыслов.

Владимир Карнозов

Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.