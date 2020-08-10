Железнодорожные войска получат новый наплавной мост

Старейший род специальных войск повышает мобильность

Буксировщики и средства для прокладки и восстановления железнодорожного полотна, новый наплавной железнодорожный мост станут главными экспонатами на стенде и открытой площадке Железнодорожных войск в рамках предстоящего форума «Армия-2020». О том, чего он ждет от выставки, начальник Главного управления ЖДВ генерал-лейтенант Олег КОСЕНКОВ рассказал обозревателю «Независимого военного обозрения» Ирине ДРОНИНОЙ.

– Олег Иванович, первые подразделения железнодорожных войск в мире были созданы в России в 1851 году в составе инженерных войск Русской императорской армии. В следующем году ЖДВ отметят 170-летие. Какие перспективы вас ждут?

– Задач много. Необходимо сбалансированно развивать и совершенствовать структуру, состав и численность войск, оптимизировать организационно-штатную структуру органов управления воинских частей. Предстоит решить задачи в области модернизации вооружения, военной и специальной техники, создания научно-технического, конструкторского и производственного заделов.

Перспективным направлением для нас останется проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание новой – унифицированной, стандартизированной и высокоэффективной – системы вооружения для переоснащения наших соединений и воинских частей. В этой связи отмечу, что 15 июня НИИ центру исследований направлений и перспектив развития специальной техники Железнодорожных войск исполнилось 70 лет. За годы существования он принял участие в обосновании и разработке всех образцов техники Железнодорожных войск. В настоящее время создан перспективный наплавной железнодорожный мост для замены моста НЖМ-56, разработанного в середине ХХ века.

Перспективный наплавной железнодорожный мост будет выдерживать большую нагрузку, наводиться за меньшее время и перевозиться меньшим количеством транспортных средств. Его макет будет впервые показан на стенде Главного управления начальника Железнодорожных войск в рамках форума «Армия-2020».

– Что еще из новинок можно ожидать?

– В этом году мы планируем показать портальный путеукладчик ПБ-4, тракторный тягач-дозировщик ТТД-3, строительно-монтажный плашкоут СМП-1, понтон самоходный (толкач) ПСТ-1, бульдозер специальный БС-1-12, наплавной железнодорожный мост НЖМ-2020, о котором я уже упоминал. На открытой площадке будут выставлены современные и перспективные образцы технических средств для восстановления и строительства железных дорог: тракторный тягач-дозировщик ТТД-3, бульдозер специальный БС-1-12, универсальный сваебойный агрегат УСА-2М, понтон дизельный (толкач) ПСТ-1, мобильная водолазная станция МВС. Впервые будут показаны бульдозер специальный БС-1-12, принятый на снабжение в прошлом году, и тягач-дозировщик ТТД-3, который будет принят на снабжение в этом году, остальные образцы приняты в 2016–2018 годах. Некоторые образцы техники Железнодорожных войск используются и в других войсках, например, бульдозер специальный БС-1-12 в Инженерных войсках, а сваебойный агрегат УСА-2М в Дорожных войсках.

На стенде АО «Кронштадт Технологии» будет представлен разрабатываемый в интересах Железнодорожных войск тренажер-симулятор понтона самоходного (толкача) ПСТ-1, который будет использоваться для обучения личного состава понтонных и мостовых подразделений Железнодорожных войск.

В рамках научно-деловой программы на нашем круглом столе «Актуальные вопросы развития и применения средств технического вооружения Железнодорожных войск» будут затронуты вопросы разработки и испытаний портальных путеукладчиков ПБ-4 и ПБ-5, комплекса путевого универсального КПУ, наплавного железнодорожного моста НЖМ-2020, тележек универсального комбинированного хода УКХ, выправочно-подбивочной машины ВПМ, станции балластно-осушительной СБО-1.

Стенд и экспозицию техники Железнодорожных войск на открытой площадке посещают около 3 тысяч человек, в том числе до 200 специалистов.

Основной целью участия в форуме для нас станет ознакомление с предназначением Железнодорожных войск и стоящими перед ними задачами, номенклатурой техники Железнодорожных войск, поиск эффективных технологий и разработок для их применения в интересах Железнодорожных войск, налаживание взаимовыгодного научно-технического сотрудничества с передовыми производителями продукции и услуг.

– Олег Иванович, сегодня стало модным проведение различных военно-прикладных соревнований типа «Танкового биатлона» или «Инженерная формула». Увидим ли мы Железнодорожные войска в армейских играх?

– Железнодорожные войска, кроме нашей страны, есть только в Канаде и в Республике Беларусь, найти соперника для проведения соревнований нам трудно. Надеюсь, что в скором будущем мы сможем пригласить представителей этих стран для проведения соревнований, а пока проводим свой конкурс на лучшего специалиста (расчет) Железнодорожных войск памяти Героя Советского Союза сержанта В.П. Мирошниченко.

К участию в конкурсе допускается личный состав штатных подразделений (специалисты, расчеты), команды учебных (сводных) подразделений курсантов Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) филиала Академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева, показавшие лучшие результаты по специальности в боевой подготовке по итогам учебного года (периода обучения).

Конкурсы стали высшей формой проверки уровня боевой подготовки подразделений. Основной задачей проведения состязаний такого уровня является совершенствование навыков личного состава Железнодорожных войск при выполнении нормативов боевой подготовки на военной и специальной технике.

Соревнования проходят в 10 номинациях, в них участвуют свыше 300 человек. По итогам соревнований определяются победители в каждой номинации и победитель среди военных округов в общем зачете.

Конкурс позволяет выявить не только наиболее подготовленных специалистов войск по основным специальностям, но и привносит элемент состязательности и азарта в процесс подготовки младших специалистов. В итоге все это способствует общему делу – повышению состязательности, боевого азарта и, как следствие, повышению уровня воинского мастерства.

Хочу добавить, что Железнодорожные войска вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашего государства и развитие его транспортной инфраструктуры. Мы постоянно развиваемся и готовы выполнять задачи по штатному предназначению в любых условиях обстановки.

На Кубани менее чем за сутки военнослужащие восстановили мост и свыше 400 м поврежденного пути, осуществили поиск мин и разминирование, провели радиационную, химическую и биологическую разведку на заданной территории. Под Омском в ЦВО в связи с условным разрушением после атаки вероятного противника железнодорожного моста через Иртыш был в кратчайшие сроки возведен новый. Желдорвойска привлекают к ликвидации последствий природных и техногенных ЧП. Показательно и то, что, когда возникла необходимость сделать полностью российской дорогу из Москвы на Юг, частично находившуюся на территории Украины, привлекли именно ЖДВ. В кратчайшие сроки они проложили двухпутный электрифицированный железнодорожный участок Журавка-Миллерово общей протяженностью 177 км.

Ирина Дронина