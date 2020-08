«Веселый Роджер» как символ успеха американских подводников

У каждой подлодки был свой флаг битв субмарины

«Веселый Роджер» (Jolly Roger) – традиционный пиратский флаг английских подводников – стал символом успехов и у их американских коллег. Однако американцы установили традицию поднимать «флаг битв субмарины» (Submarine Battle Flag) на своем подводном флоте позже: не в годы Первой, а во время уже Второй мировой войны. Хоть символический флаг побед американских подводников и назывался «флаг битв субмарины», но, по сути, он был выполнен в том же стиле «Веселого Роджера», как и у британских подводников.

Вместо единого типового английского «Веселого Роджера» у каждой американской лодки был свой «флаг битв субмарины». При этом, несмотря на разнообразие, многие из них, как и британские, включали стандартные символы, обозначающие заслуги лодки в подводной войне.

Обычно в центре флага субмарины было расположено изображение ее эмблемы, а вокруг нее отображались символы побед и заслуг. Среди таких символов были, например, военные и торговые флаги Японии, которые обозначали соответственно потопленные военные и транспортные корабли этой страны. Флаги ВМС Германии, изображенные на Submarine Battle Flag, повествовали о потоплении немецких кораблей. Если на «флаге битв субмарины» изображалась половина вражеского флага, то это значит, что корабль противника был поврежден, но не потоплен. Изображения торпеды или орудия говорили, каким именно способом были потоплены вражеские корабли.

На многих «флагах битв субмарин» присутствуют сведения о наградах, полученных лодкой и ее экипажем. Чаще всего это красные или белые пятиконечные «боевые звезды». «Боевые звезды» (англ. battle stars), или «звезды участника сражения» (англ. engagement stars), обычно использовались в случае, если нужно было подчеркнуть количество сделанных лодкой боевых походов. Безусловно, как и на британских подводных лодках, весь дизайн флага битв полностью отдавался на усмотрение экипажа.

Иногда основным элементом флагов битв был череп с костями. В частности, «Веселый Роджер» изображен на флаге битв следующих американских подводных лодок, участвовавших во Второй мировой войне: USS Drum; USS Baya; USS Growler; USS Hardhead и USS Grayling.

О чем расскажут флаги

Рассмотрим их поподробнее. USS Growler – американская подводная лодка класса «Гато» времен Второй мировой войны. За свои 11 боевых походов она потопила 16 японских судов, суммарный тоннаж которых составил 74 900 т и повредила 8 судов суммарным водоизмещением 34 100 т. За службу во время Второй мировой войны USS Growler получила восемь боевых звезд. Это говорит о том, что из 11 походов 8 были успешными, во время которых и были уничтожены вражеские корабли и суда.

На флаге лодки потопленные и поврежденные корабли и суда обозначены буквой «Х», которая расположена под флагами японских военных и гражданских судов. Поврежденные корабли тоже отмечены флагами, но у них на восходящем солнце дополнительно нанесена молния. Белые звезды под надписью USS Growler означают 11 боевых походов.

За службу во время Второй мировой войны ПЛ USS Hardhead получила 6 боевых звезд, которые и нанесены на флаге битв субмарины. Это значит, что все 6 ее боевых походов были оценены как «успешные». Лодка USS Hardhead SS-365 потопила 5 боевых кораблей (среди них крейсер IJN Natori) и 12 транспортных судов противника. Боевые корабли отмечены на флаге силуэтами и военно-морскими флагами Японии. Также лодка приняла участие в двух успешных спасательных операциях летчиков, о чем свидетельствуют парашютисты и прямоугольник с буквами «SМ» (спасательные миссии).

На флаге битв субмарины USS Grayling отображены в виде боевых звезд за службу во Второй мировой войне боевые походы, 6 из которых были объявлены «успешными».

Очень интересный флаг битв был у лодки USS Grayling. Само изображение «Веселого Роджера» сделано в виде буквы G, которая является начальной в названии лодки. Глаза у «Роджера» сделаны в виде изображения тонущего корабля в окуляре перископа. Вместо костей под черепом изображены перекрещенные торпеды. По обе стороны черепа расположены флажки, обозначающие потопленные и поврежденные корабли и суда Японии. Над ними торпеда и пушка, которые говорят, каким именно способом были потоплены или повреждены вражеские корабли. Кстати, после войны выяснилось, что фактическое количество потопленных субмариной кораблей превышает официально зачисленные. Лодке USS Grayling приписали еще 5 крупных потопленных кораблей на общее водоизмещение 20 575 т.

Флаг битв субмарины USS Baya тоже несет «Веселого Роджера». Она получила 4 боевые звезды за службу во Второй мировой войне. Несмотря на изображенные на флаге 6 потопленных боевых кораблей и 4 торговых судна противника, реальная результативность подлодки была значительно ниже. ПЛ совершила пять боевых походов и фактически потопила всего 4 торговых японских судна общим водоизмещением 8855 т и совместно с подлодкой USS Hawkbill потопила 8407-тонное грузопассажирское судно. То есть фактически USS Baya потопила в 2 раза меньше кораблей и судов, чем изображено на ее флаге битв. А главное, она не потопила ни одного боевого корабля ВМФ Японии, хотя на флаге их изображено аж 6!

Пираты наших дней

В современной истории американского подводного флота также не обошлось без использования «Веселого Роджера» на атомных подводных лодках.

Так, по крайней мере дважды в 2017 году многоцелевая атомная подводная лодка ВМС США «Джимми Картер» (USS Jimmy Carter, SSN-23) возвращалась в свою родную базу под «Веселым Роджером». ПЛА «Джимми Картер» занимает особое место в списке многоцелевых атомных подводных лодок ВМС США. Она считается нестандартной и предназначенной для проведения главным образом спецопераций. Ее особенность еще и в том, что она названа в честь 39-го президента США Джимми Картера и, пожалуй, является единственной ПЛ в истории США, нареченной именем американского президента еще при его жизни! →

Вообще в военных флотах мира не принято называть боевые корабли именами хоть и выдающихся, но здравствующих персон. ПЛА «Джимми Картер» исключение, потому что ныне здравствующий 96-летний экс-президент США Джимми Картер – единственный из профессиональных подводников в истории США (да и в мировой истории), занявший пост президента страны.

ПЛА «Джимми Картер» была построена на судоверверфи г. Гротона (штат Коннектикут) и введена в состав флота 19 февраля 2005 года.

Она имеет следующие тактико-технические характеристики:

Водоизмещение: надводное/подводное – 7,568/12,139 т. Длина: 138 м. Ширина: 12,1 м. Скорость: (надводная)/(подводная) – 18/25 узлов.

Максимальная глубина погружения: 490 м. Энергетическая установка: ядерный реактор типа S6W. Движители: основной водометный движитель и до 4 подруливающих устройств.

Экипаж: 140 человек, из них 14 офицеров.

Вооружение: 8х660мм торпедных аппаратов. Общий боезапас – до 50 КР «Томагавк», ПКР «Гарпун» и торпед Мк48.

Для выполнения спецопераций ПЛА «Джимми Картер» может брать на борт подразделение до 50 морских спецназовцев вместе со спецоборудованием. Корпус «Джимми Картер» длиннее корпусов двух предыдущих лодок этого типа (ПЛА «Сивулф» и «Коннектикут») примерно на 30 м, так как в проект лодки добавлена новая секция с высокотехнологичным оборудованием для отработки новейших подводных технологий.

Внутри новой секции была установлена шлюзовая камера (Dry Deck Shelter), реконфигурируемые командный отсек, грузовой отсек, а также система контроля дистанционно управляемыми подводными аппаратами (Advanced SEAL Delivery System), которая позволяет выводить через шлюзовую камеру ПЛА дроны и подводные аппараты, не прибегая к их запуску через торпедный аппарат. Вдобавок к этому ПЛА «Джимми Картер» получила усовершенствованную телекоммуникационную мачту, предназначенную для передачи больших объемов данных, в том числе и из-под воды, а также специальные маневровые двигатели (два передних и два задних, расположенные побортно), позволяющие ПЛА «парить» над океанским дном или точно маневрировать над его поверхностью.

Как отмечает американский военный эксперт Норман Полмар, основной задачей ПЛА «Джимми Картер» является контроль подводных систем связи, который осуществляется при помощи уникальной подводной камеры, спускаемой с борта подводной лодки. Подводный аппарат позволяет контролировать связной кабель на определенном расстоянии от ПЛА и считывать с него информацию при помощи специального дистанционного устройства, созданного АНБ США для прослушивания систем связи.

Кроме этого, ПЛА «Джимми Картер» может вести активные боевые действия и в ударном варианте, нанося удары крылатыми ракетами «Томагавк» по наземным и надводным целям. На протяжении более 15 лет ПЛА «Джимми Картер» работала в Атлантике, Тихом океане, а также арктических водах и, конечно, ход и цели ее миссий находятся под плотной завесой тайны.

Однако стало известно, что в ноябре 2010 года ПЛА проводила разведывательную миссию у берегов Северной Кореи. А в 2017 году «Джимми Картер» отметилась на входе в ВМБ Бангор с развевающимся черным флагом (тем самым «Веселым Роджером») на рубке, символизировавшим безусловную успешность специального похода. Возможно, что позитивный результат похода связан с новой миссией ПЛА в районе Корейского полуострова, поскольку ядерная программа северокорейского лидера Ким Чен Ира в последние годы очень серьезно напрягает американскую дипломатию.

Деятельность ПЛА «Джимми Картер», овеянная тайнами и легендами, привлекла американские телекомпании, которые сделали ее своего рода таинственной подводной телезвездой. Так, ПЛА «Джимми Картер» показывалась в телесериале «Терминатор: Хроники Сары Коннор». В сериале ПЛА используется для транспортировки австралийских солдат сопротивления в постапокалиптический Лос-Анджелес. По сценарию подлодкой управлял перепрограммированный терминатор. В эпизодах «Today is the Day, Part 1» и «Today is the Day, Part 2», после того как на борту обнаруживается жидкометаллический терминатор модели Т-1001, экипаж в попытке уничтожить робота преднамеренно топит подлодку.

В другом сериале – Sword Art Online подводная лодка под командованием командира Дарио Джилиани, выполняя приказ АНБ США, в июле 2026 года доставляет мини-субмарину ASDS с группой наемников для нападения на мегакорабль «Океанская черепаха».

Пусть такие подводные «монстры», как «Джимми Картер», снимаются в голливудских сериалах, чем размахивают «Веселым Роджером» после возвращения из походов по Мировому океану. И в мире будет как-то поспокойней, да и гражданским морякам безопаснее.

Владимир Лодкин

Владимир Сергеевич Лодкин – независимый военный эксперт.