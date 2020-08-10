Пошли на заправку: в Арктике создадут флот «плавучих бензоколонок»

Минобороны создаст в Арктике флот «плавучих бензоколонок». Речь о танкерах проекта 23130. Головной корабль серии уже пополнил ряды Северного флота в этом году. А через несколько лет в Заполярье начнет действовать целая группировка таких судов. Планируется, что они будут не только снабжать корабли в море топливом, но и станут важнейшим логистическим элементом всей арктической инфраструктуры России.

Минобороны создаст в Арктике флот «плавучих бензоколонок». Речь о танкерах проекта 23130. Головной корабль серии уже пополнил ряды Северного флота в этом году. А через несколько лет в Заполярье начнет действовать целая группировка таких судов. Планируется, что они будут не только снабжать корабли в море топливом, но и станут важнейшим логистическим элементом всей арктической инфраструктуры России.

Два месяца автономно

Церемония поднятия флага на среднем морском танкере «Академик Пашин» состоялась в январе. Поступление следующего корабля на флот ожидается в 2024 году, а завершить серию из шести судов планируется в 2028-м, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Часть из них войдет в состав группировки судов обеспечения на Северном флоте. Танкеры будут не только снабжать топливом боевые корабли в море, но и обеспечивать ресурсами береговую инфраструктуру в Арктике.

Средний морской танкер проекта 23130 имеет водоизмещение 9 тыс. т, его длина составляет 130 м, а ширина — 21 м. Максимальная скорость хода — 16 узлов. Судно может находиться в автономном плавании длительностью до двух месяцев. Максимальная дальность плавания — 8 тыс. морских миль. Корабль может самостоятельно ходить по неарктическим морям без ограничений и работать в Северном Ледовитом океане при толщине льда до 0,8 м.

Судно может взять на борт до 3 тыс. т мазута, 2,5 тыс. т дизельного топлива, 500 т авиационного керосина, 150 т смазочного масла, до 1 тыс. т пресной воды, а также по 100 т продовольствия и снаряжения.

Контракт на постройку танкера проекта 23130 был подписан 1 ноября 2013 года. Планировалось, что судно встанет в строй в 2016 году. Однако сроки были скорректированы из-за санкций, поскольку по первоначальным планам часть оборудования должна была быть импортного производства, и эти компоненты пришлось заменить.

И на море, и на суше

Наличие группировки современных танкеров позволит кораблям Северного флота расширить географию плавания.

— Вышедший с базы Северного флота боевой корабль может достигнуть Гибралтара, если будет идти экономичным ходом, — рассказал «Известиям» бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Для дальнейшего плавания ему необходима дозаправка. Даже один корабль, отправляющийся в Средиземное море, Индийский океан или на Кубу, обычно идет в сопровождении танкера. И каждые три-четыре дня дозаправляется топливом. Все танкерные суда, несущие сейчас службу в ВМФ, построены в прошлом веке. Еще 25 лет назад в должности начальника главного штаба ВМФ я постоянно говорил: «Дайте нам хоть один новый танкер».

Северный флот выбран в качестве приоритетного для пополнения танкерами, поскольку он самый большой и самый активный, добавил адмирал.

— Корабли СФ ходят и в Средиземное море, и к берегам Южной Америки, и по Севморпути до мыса Дежнева, — пояснил Валентин Селиванов. — Кроме того, танкеры можно использовать не только для заправки кораблей, но и для обеспечения топливом морских баз, которые в последние годы создаются на арктическом побережье. Не будем же мы у гражданского морского флота занимать эти суда. Тем более что у него их сейчас и нет, так что пришлось бы арендовать за границей. Танкеры нашему ВМФ очень нужны.

В последние годы идет масштабное строительство инфраструктуры на острове Котельный и на других заполярных территориях. Все эти объекты нуждаются в снабжении горючим, запчастями, оборудованием и другими ресурсами, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. При этом существующий танкерный флот был построен несколько десятилетий назад, и эти суда скоро придется списывать.

— Кроме того, в то время были совсем другие экологические требования к танкерам. Менять их, конечно, надо, — отметил он.

Россия начала наращивать военное присутствие в Арктике в середине нынешнего десятилетия. В декабре 2014 года было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот» с базой в Североморске. Оно получило под свое управление территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа. Затем арктическую группировку усилили войсками Центрального и Восточного военных округов, расположенными в Заполярье.

Для обеспечения безопасности северных рубежей за полярным кругом создают военные базы — знаменитые «Арктические трилистники». На таких объектах расположены пункты управления, аппаратура разведки и связи, боксы для техники, склады и хранилища, автономные энергоблоки. «Арктический трилистник» рассчитан на проживание до 150 военнослужащих. База полностью автономна, ее гарнизон может выполнять задачи без получения снабжения в течение полутора лет.

Ранее «Известия» сообщали, что в этом году планируется направить на Черноморский флот первый уникальный танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов». Судно способно передвигаться в самых тяжелых погодных условиях. При этом с него можно перекачивать на другие корабли топливо и горюче-смазочные материалы, а также передавать грузы. Кроме того, танкер готов выполнять спасательные задачи — от поиска пострадавших до ремонта и буксировки терпящих бедствие плавсредств.