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Известия.ru

В КНР призвали США прекратить опасные действия во избежание эскалации

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в телефонном разговоре со своим американским коллегой Марком Эспером призвал США прекратить рискованные действия для предотвращения эскалации в регионе. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой Центральное телевидение Китая.

Фэнхе потребовал от американской стороны усилить меры по контролю и предотвращению опасных ситуаций в море.

Эспер, в свою очередь, заявил, что в отношениях США и КНР на данный момент есть напряженность, и призвал поддерживать диалог и консультации между руководством вооруженных сил двух стран для сохранения контроля в случае кризисных ситуаций.

Ранее в этот же день Эспер заявил, что политика Китая стала более агрессивной и требует жесткого ответа. В частности, он отметил, что конкуренция с Пекином не ограничивается Индо-Тихоокеанским регионом, а существует во всех частях мира.

Несколько дней назад госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай проводит шпионские операции в американском истеблишменте и бизнесе. Вместе с тем, он еще в конце июля отметил, что курс на ужесточение подхода к КНР пригоден для всех союзников.

США 21 июля потребовали закрыть китайскую дипмиссию в Хьюстоне в течение трех дней. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил КНР в краже американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах. В ответ Пекин потребовал от Вашингтона закрытия генконсульства в городе Чэнду.

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Китай
США
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