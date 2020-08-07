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Российская газета

Минобороны запустит на орбиту новые спутники Единой космической системы

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Игорь Озар
Игорь Озар.
Источник изображения: ография ruspekh.ru

Стало известно, что Единая космическая система "Купол", созданная в интересах Минобороны России для контроля пусков баллистических ракет, доведена до минимального штатного состава. Сейчас на высокоэллиптической орбите находятся четыре спутника "Тундра", с помощью которых наши военные контролируют районы стартов баллистических ракет на материковых территориях и в акваториях Мирового океана. Об этом сообщил гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Озар.

В СМИ была информация, что космический эшелон нашей системы предупреждения о ракетном нападении в перспективе будет состоять из 10 таких орбитальных аппаратов. Развернуть их группировку в космосе минобороны вроде бы намеревается к 2022 году.

По некоторым данным, спутники "Тундра" приходят на смену космическим аппаратам "Око" и "Око-1", которые использовались для засечки стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США. Известно и другое: в отличие от старых спутников, "Тундра" может не только отслеживать сами запуски баллистических ракет с земли и воды, но и определять параметры траектории их полета и рассчитывать вероятные районы поражения. Кроме того, система боевого управления, имеющаяся на борту этих аппаратов, позволяет подавать через спутники сигнал о необходимости нанесения ответно-встречного удара по противнику.

Говорить, что ранее действующие средства предупреждения о ракетном нападении плохо выполняли свои функции, конечно, нельзя. Однако орбитальная группировка этой системы требует постоянного совершенствования. Речь идет не только о ее количественном увеличении, но и о наращивании технических возможностей спутников.

Минобороны планирует разместить в космосе группировку из 10 спутников "Тундра" к 2022 году

Понятно, их подстраховывают с земли радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении. На решение этой задачи в первую очередь нацелены современные РЛС "Воронеж". Однако возможности наземных РЛС не беспредельны, они ограничены зоной приема сигнала радарами. Новые космические аппараты эту проблему снимают. Эксперты утверждают, что та же "Тундра" не только разглядит с орбиты пуск ракеты, но и с большой долей вероятности укажет маршрут ее полета к цели. Причем спутник будет сканировать траекторию движения не только баллистических боеприпасов, но и оперативно-тактических, тактических ракет, откуда бы они ни запускались. А также старты с подводных лодок.


Юрий Гаврилов

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