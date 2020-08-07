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ТАСС

Индийские астронавты завершат тренировки в российском ЦПК в первом квартале 2021 года

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Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Вся подготовка представителей Индии проходит на территории России

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Кандидаты в астронавты из Индии, которые проходят тренировки перед полетом на орбиту в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в подмосковном Звездном городке, завершат свою подготовку в первом квартале 2021 года. Об этом сообщила в четверг компания "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос").

"Индийские космонавты проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина по элементам программы общекосмической подготовки и по системам транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". Завершение их подготовки в ЦПК намечено на первый квартал 2021 года", - говорится в сообщении на сайте "Главкосмоса".

В мае сообщалось, что кандидаты в астронавты из Индии вернулись к занятиям в ЦПК после самоподготовки в условиях самоизоляции. Состояние здоровья кандидатов в астронавты контролируется ежедневно, один раз три месяца высокопрофессиональные врачи ЦПК проводят их тщательное медицинское обследование, подчеркнули в четверг в "Главкосмосе".

Вся подготовка представителей Индии проходит на территории России. "Среди регулярных элементов их подготовки - медицинская и физическая подготовка, изучение русского языка (как одного из основных международных языков общения в космосе), изучение конструкции, компоновки и систем пилотируемого космического корабля "Союз", - отмечается в сообщении.

Что уже сделано

В "Главкосмосе" уточнили, что представители Индии уже отработали тренировки по действиям экипажа в случае нештатной посадки в лесисто-болотистой местности зимой, на водную поверхность и в степи летом. Также в июне они прошли подготовку в условиях кратковременной невесомости, воспроизводимых на борту самолета-лаборатории Ил-76МДК, а в июле их подготовили к подъему на борт вертолета при эвакуации с места приземления спускаемого аппарата.

Программа подготовки кандидатов в астронавты из Индии включает в себя тренировки на центрифуге и в барокамере ЦПК, чтобы лучше подготовить организм к факторам космического полета - перегрузкам, гипоксии и перепадам давления. Эти тренировки запланированы на ближайшее время, сообщили в "Главкосмосе".

"Инструкторы центра высоко оценивают старание и мотивацию индийских космонавтов. Они также подчеркивают их очень серьезное и профессиональное отношение к обучению. Все четверо индийских космонавтов чувствуют себя хорошо и настроены на дальнейшее продолжение тренировок", - отмечается в сообщении.

Контракт на подготовку индийских космонавтов между АО "Главкосмос" и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан 27 июня 2019 года. 10 февраля 2020 года ЦПК приступил к плановой подготовке индийских кандидатов в астронавты.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируется осуществить два запуска индийских кораблей в беспилотном режиме.

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