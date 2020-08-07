«Лунь» меняет гнездо

Единственный в своём роде «убийца авианосцев» отправился в музейную экспозицию

Экранопланы советской постройки — «Орленок» и особенно гигантский «Лунь» — всегда вызывали оживленные дискуссии относительно целесообразности своей постройки и принятия на вооружение, обладая как ярко выраженными преимуществами, так и очевидными недостатками. Но, как бы то ни было, нельзя не отдать должное тем, кто проектировал, строил, испытывал и эксплуатировал этих морских монстров.

Спущенный на воду в далёком 1986 году ракетный «Лунь», вооружённый тремя парами крылатых ракет «Москит», оказался единственным в планируемой серии, и последние 30 лет стоял на консервации в Каспийске. Шансы на то, что 74-метровый гигант когда-то вновь будет бороздить воды Каспия, были невелики, и вот теперь, летом 2020 года, стало понятно — несостоявшийся убийца авианосцев станет музейным экспонатом. Борьба за то, чтобы уникальную машину не распилили на металлолом, завершилась.

Почти 14 часов потребовала буксировка «Луня» от Каспийска до Дербента, где после реставрации экраноплан займет место в экспозиции местного парка «Патриот». Пока же, в этом коротком ролике, можно увидеть ветерана без блеска свежей краски — это пока еще боевая машина, пусть и лишенная оружия.