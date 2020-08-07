Вслед за Россией или своим путем: зачем США раздувают оружейную истерию

Западные, и, прежде всего, американские СМИ бурно обсуждают возможности новейшего российского оружия. И пугают публику тем, что от него невозможно защититься. За этими паническими настроениями зачастую просто стоят большие деньги.

Не так давно США оснастили один из своих истребителей пусковой установкой для гиперзвукового оружия. Это тут же стало предметом дискуссии в СМИ и предположений, что Вашингтон пошел по стопам России, сделавшей это ранее. То есть занялся банальным копированием.

Модернизированный сверхзвуковой МиГ-31 и бомбардировщик Tу-22M3, как известно, в состоянии запускать высокоманевренные и сверхбыстрые ракеты "Кинжал". Далее журналисты сетуют, что американские системы обороны не в состоянии их сбивать. И рассуждают на тему того, что США пытаются догнать Российскую Федерацию с ее ракетой корабельного базирования "Циркон" и гиперзвуковым планирующим боевым блоком "Авангард", повторить ее опыт. На территории Соединенных Штатов вот уже второй год проводятся испытания похожего оружия. А проверенные временем самолеты переоборудуются под новые задачи.

На самом деле идея недоступного для уничтожения противником оружия, в том числе, запускаемого с воздушных судов, известна миру еще с середины прошлого века. Другой вопрос, что не все страны в равной мере продвинулись в этом вопросе.

Россия, по заявлениям Москвы, создала образцы, неуязвимые для систем ПВО и ПРО других стран. Однако разработками гиперзвукового оружия самым активным образом занимаются США и Китай. И далеко не вся информация о результатах этой работы по вполне понятным причинам секретности доступна широкой аудитории. Но некоторые из подробностей можно найти в открытом доступе.

К тому же при учете колоссального научного, производственного и финансового потенциала этих стран, а также их огромных военных бюджетов и нацеленности на новейшее вооружение, становится очевидным, что панические настроения в США могут носить в том числе и искусственный, синтетический характер.

За подобного рода алармистскими публикациями нередко стоит военное лобби, заинтересованное в наращивании государственных ассигнований на оборонку. А это поистине космические деньги. Впрочем, подобная версия отнюдь не опровергает того факта, что Россия и тот же Китай обладают оружием, которое в виде кошмаров снится американским генералам.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik