Черное золото пустыни: как раздел нефти привел к новым столкновениям в Сирии

В Заевфратье начался вооруженный конфликт между поддерживаемыми США курдскими формированиями и арабским населением

Столкновения, начавшиеся на северо-востоке Сирии, могут вновь привести регион к дестабилизации. Так эксперты оценивают возможные последствия конфликта между курдами и арбами на территория Заевфратья, которые контролируют проамериканские «Сирийские демократические силы» (СДС). Как сообщили «Известиям» военно-дипломатические источники, ранее в провинции Дейр-эз-Зор произошла серия убийств шейхов — лидеров местных арабских кланов. В ответ племенное ополчение установило контроль над населенными пунктами Эль-Хавейдж и Дибан к северу от Евфрата, вытеснило оттуда группы СДС и захватило их технику. В свою очередь, Россия призывает стороны срочно начать переговоры и найти мирное решение, заявил «Известиям» сенатор Владимир Джабаров.

Договоры и переговоры

О резком обострении ситуации на северо-востоке Сирии стало известно вечером 5 августа. В соцсетях появились видео протестов арабов и перестрелок между ними и «Сирийскими демократическими силами». Сообщается, что родственники убитых шейхов из кланов Шувейт и Ас-Сульс блокировали трассу, по которой через американские опорные пункты с месторождений «Танако» и «Омар» под охраной СДС в Ирак везут сирийскую нефть. Арабы бросали на дорогу цепи с железными шипами, жгли покрышки, курдские и американские флаги. Для разгона протестующих спецназ «Сирийских демократических сил» использовал предоставленную американцами бронетехнику. Десятки людей получили травмы и ранения, сообщили военно-дипломатические источники.

Митинги против курдских сил начались также в провинция Ракка и Хасака. «Известия» направили запрос в СДС с просьбой прокомментировать сложившуюся в подконтрольных ей районах ситуацию. На момент публикации материала ответа не поступило.

Правительству Сирийской Арабской Республики в Дамаске и курдской администрации необходимо срочно возобновить переговоры и найти мирное решение конфликту на северо-востоке САР, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, к диалогу должны подключиться Россия и США, поскольку именно военной поддержкой последних пользуются курдские формирования на востоке Сирии.

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— Важно привлечь к переговорам и американцев — они в первых рядах, когда нужно начать конфликт, но в урегулировании и разрешении кризиса в САР их участия что-то пока не видно, — отметил он.

Обострение обстановки происходит на фоне продления сделки между СДС и малоизвестной американской нефтяной компанией Delta Crescent Energy. Курды договорились с ней о восстановлении и модернизации оборудования месторождений, находящихся на территориях арабских племен.

Наследство боевиков

О заключении сделки между «Сирийскими демократическими силами» и Delta Crescent Energy сообщил 30 июля сенатор-республиканец Линдси Грэм. Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал договор и заявил, что Госдепартамент приложил много усилий по его заключению, чтобы «помочь всем в северо-восточной Сирии». Ранее Дональд Трамп заявил, что его страна остается в САР только из-за нефти и распорядится ею так, как захочет. Президент Соединенных Штатов пообещал не отдавать месторождения под контроль сирийскому правительству.

Состоящие преимущественно из курдских отрядов СДС установили контроль над нефтяными и газовыми месторождениями в Заевфратье после распада ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России) в 2017 году. Большинство из них расположены в традиционных местах проживания местных арабских племен.

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Ранее арабские кланы Заевфратья договорились об отказе от сотрудничества с возглавляющей СДС «Рабочей партией Курдистана». Но в настоящее время США и курды ведут с некоторыми шейхами сепаратные переговоры о провозе добытой нефти через их территории в обмен на долю от экспорта сырья.

— Захваченные в Сирии месторождения годами подпитывали ИГИЛ, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — После победы над террористами ИГИЛ они получили новых хозяев. Теперь нефтяные поля помогают США финансировать курдские «Сирийские демократические силы». Но вопрос дележа доходов от них между курдами, американцами и местным населением всё чаще вызывает конфликты в Заевфратье.

Без связей и кредитов

Население Заевфратья из-за войны лишилось своих традиционных промыслов. Их связи с правительственными территориями Сирии разорваны, не имеют они возможности и получать государственные субсидии либо кредиты. Населенные пункты разорены, а предприятия лежат в руинах. По словам источников, курды на арабских территориях ведут себя, по сути, как оккупанты, обирая население и навязывая свои порядки. Сейчас любой местный житель может быть брошен за решетку или убит как подозреваемый в пособничестве ИГИЛ. Сразу несколько подобных инцидентов за последние дни дополнительно накалили обстановку, заключил эксперт.

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Сирия не является крупным производителем и экспортером нефти. По оценкам British Petroleum, добыча нефти в стране упала в 2018 году до 25 тыс. баррелей в сутки с довоенного уровня в 400 тыс. Тем не менее доходы от контрабанды сирийской нефти позволяли ИГИЛ финансировать свое псевдогосударство и спонсировать теракты по всему миру. Минобороны США в 2015 году оценило их выручку от продажи сирийского черного золота в $40 млн в месяц или около 500 млн в год.

В ноябре 2015 года российские ВКС провели масштабную авиационную операцию против объектов нефтедобычи и нефтепереработки террористической группировки. Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры авиаударов по огромным колоннам нефтевозов ИГИЛ, которые переправляли черное золото в Турцию. Бомбардировки подорвали финансовую базу террористов и нанесли группировке удар, от которого она уже не оправилась.

Антон Лавров, Эльнар Байназаров