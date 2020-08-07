Экипаж корабля «Вице-адмирал Кулаков» провел учения в Атлантике

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» провел учение по поиску и «уничтожению» подводной лодки условного противника в международных водах Бискайского залива в Атлантическом океане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота в четверг, 6 августа.

Во время учения боевые расчеты гидроакустической группы корабля отработали поиск, обнаружение, классификацию и поддержание контакта с подлодкой условного противника. Личный состав минно-торпедной боевой части выполнил ее условное поражение реактивными глубинными бомбами из установок РБУ-6000.

«Уничтожив» подлодку, корабль уклонился от условной торпедной атаки противника.

Во вторник, 4 августа, в Минобороны России сообщили, что «Вице-адмирал Кулаков» после участия в военно-морском параде в акватории Финского залива отправился в дальний поход в Средиземное море. За несколько месяцев похода ему предстоит посетить средиземноморские порты, отработать ряд учений и выполнить поиск иностранных подводных лодок. В тот же день корабль прошел Ла-Манш и вошел в Бискайский залив.