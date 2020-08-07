"Он неуловим": какое российское оружие США так и не смогли отследить

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Проложить путь перед движущимся составом, быстро починить локомотив, перебросить войска через всю страну — в четверг, 6 августа, военные железнодорожники отмечают профессиональный праздник. Их боевая техника всегда была необычной. О бронированных монстрах на рельсах — в материале РИА Новости.

На запасном пути

Хотя бронепоезда появились еще в XIX веке, они до сих пор числятся в резерве российской армии. В ходе первой чеченской кампании специальные железнодорожные составы СП-1 и СП-2 прикрывали ремонтно-восстановительные бригады на участке Назрань — Грозный. У каждого на платформах — по два БМП-2. Также на этих площадках оборудовали укрытия из мешков с песком и шпал, огневые точки для пулеметов и автоматических гранатометов.

Во второй чеченской участвовали уже пять спецпоездов. Экипажам поручали инженерную разведку железнодорожных маршрутов, разминирование фугасов, боевое охранение и сопровождение воинских эшелонов. И сегодня бронесоставы "Байкал", "Терек", "Амур" и "Дон" готовы в случае необходимости вновь выйти на пути. В частности, в 2015-м два из них принимали участие в учениях войск материально-технического обеспечения в нескольких военных округах.

Однако самыми грозными монстрами на рельсах до недавних пор были принятые на вооружение в конце 1980-х боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) с межконтинентальными баллистическими РС-22. Эти средства ядерного сдерживания отличались особой мобильностью благодаря развитой сети железных дорог, отследить их со спутников было крайне затруднительно. БЖРК вывели из эксплуатации в рамках программы ядерного разоружения одними из первых.

Боевой железнодорожный ракетный комплекс Источник изображения: © Фото : ОАО "РЖД"

В апреле 2013-го замминистра обороны Юрий Борисов сообщил о проекте БЖРК нового поколения, получившего название "Баргузин". К декабрю 2014-го Минобороны определилось с ракетой для комплекса: РС-24 "Ярс". На один поезд — шесть штук. Они вполне умещаются в обычные грузовые вагоны, что позволяет эффективно маскировать БЖРК в потоке гражданских железнодорожных составов.

Однако в 2018-м стало известно, что проект заморозили, а освободившиеся средства пустили на создание ракетного комплекса шахтного базирования "Авангард". Тем не менее наработки по ракетным поездам сохранились, наладить их производство России вполне по силам.

Первые "Хунхузы"

Праправнуками БЖРК можно назвать первые русские бронепоезда, поступившие в императорскую армию в 1915-м. Тогда войска получили пять специальных железнодорожных составов. Одними из лучших бронепоездов Первой мировой по праву считаются четыре состава типа "Хунхуз".

Бронепоезд "Хунхуз" в Киеве, 1 сентября 1915 года Источник изображения: © Фото : Общественное достояние

Каждый состоял из паровоза серии "О" и двух двухосных площадок. На них размещались по 12 трофейных австрийских восьмимиллиметровых пулеметов Шварцлозе и по башне с 76,2-миллиметровой горной пушкой образца 1904-го. Бронирования стальными листами толщиной в 1,2-1,6 сантиметра с лихвой хватало для защиты экипажа из 94 человек от огня стрелкового оружия.

Головной бронепоезд ранним утром 24 сентября 1915-го вылетел прямо на линию австрийских окопов и открыл ураганный огонь. Растерявшийся противник отступил, а в прорыв немедленно устремились русские пехотные части. Однако австрийцы быстро пришли в себя и на второй линии обороны вывели "Хунхуз" из строя.

Русская армия активно применяла бронированные составы в крупнейших операциях, в частности в Брусиловском прорыве.

Фронтовыми дорогами

Бронепоезда воевали и в Гражданскую — с обеих сторон. Во Вторую мировую на железных дорогах сражалось более двухсот бронированных составов, построенных по десятку различных проектов — от легких до сверхтяжелых. Пожалуй, самый известный — "Железняков", участвовавший в обороне Севастополя.

Бронепоезд "Железняков" ("Зеленый призрак") в Севастополе, 1942 год Источник изображения: © Фото : Общественное достояние

Это был настоящий сухопутный левиафан, вооруженный пятью 76-миллиметровыми пушками, двумя 82-миллиметровыми минометами, четырнадцатью 7,62-миллиметровыми пулеметами Максима и двумя зенитными 12,7-миллиметровыми ДШК, размещенными на четырех платформах. Толщина бронирования достигала 30 миллиметров, а скорость — 50 километров в час, что позволяло "Железнякову" эффективно держать удар и быстро уходить из-под огня.

Немцы прозвали его "зеленым призраком". В минуты затишья экипаж перекрашивал состав, меняя камуфляжную расцветку. На пути "Железняков" выходил только после тщательной разведки. На рубеже огня наносил опустошительный удар по укреплениям противника и немедленно менял позицию. "Железнякова" прятали в узких выемках, вырубленных в скалах, или в тоннелях. Гитлеровцам удалось выследить неуловимый бронепоезд. Авиация атаковала тоннель, в котором он укрывался, и обвалила оба выхода.

Паровоз-памятник Эл-2500 из состава бронепоезда "Железняков" Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /

Сформированный 1 мая 1942-го 31-й отдельный дивизион бронепоездов прошел с боями от Волги до Берлина. Его главная ударная сила — составы "Козьма Минин" и "Илья Муромец". Каждый был вооружен четырьмя 76-миллиметровыми пушками, двумя пусковыми установками реактивных снарядов, 12 пулеметами ДТ и четырьмя 25-миллиметровыми автоматическими зенитными орудиями. Толщина брони достигала 4,5 сантиметра.

Реплика бронепаровоза бронепоезда № 702 "Илья Муромец" Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Oksanetta /

Дивизион прикрывал наступление 61-й армии в Курской битве, освобождал Западную Украину, бил немцев в Польше. На его счету — один немецкий бронепоезд, уничтоженный в артиллерийской дуэли, 42 минометные батареи, 24 отдельных орудия, 14 дзотов, 94 пулеметные точки, 15 самолетов и многие сотни солдат противника.

После войны

В 1970-х из-за обострения отношений с КНР в СССР приняли решение о строительстве четырех бронепоездов БП-1 для патрулирования и обороны Транссибирской магистрали вдоль советско-китайской границы.

Новая техника была, как сейчас говорят, модульной. Бронированный тепловоз тащил восемь платформ с двумя плавающими танками ПТ-76, восемью бронетранспортерами БТР-40жд, а также площадку с двумя зенитными установками Зу-23-2.

А еще было пять боевых модулей БТЛ-1, именуемых бронелетучками: маневровый тепловоз и две четырехосные платформы с танками Т-54, Т-55 или Т-62. Плюс пехотное отделение со штатным вооружением. Летучки могли действовать и самостоятельно.

Впрочем, эти поезда так и не приняли участие в боях. Отношения с Пекином улучшились, и БП-1 отправили в резерв.