"Перспективно, надежно, уверенно". Эксперт о ракетных ударах "Искандер-М"

Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр. В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса Владимир Богатырев рассказал о возможностях систем.
Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" во время проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
На кадры попал ракетный удар по объектам условного противника. Также запечатлена подготовка экипажей к стрельбам.
На учениях военные отработали нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое. Ракетные удары наносились в составе разведывательно-ударных комплексов, исходя из данных, поступавших от беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
Как сообщили в Минобороны, все условные цели, находящиеся на расстоянии 90 километров, были поражены с высокой точностью.
В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев рассказал о возможностях систем.
По его словам, это лучший комплекс в мире.
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