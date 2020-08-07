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РИА Новости

"Перспективно, надежно, уверенно". Эксперт о ракетных ударах "Искандер-М"

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М" на полигоне Капустин Яр. В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса Владимир Богатырев рассказал о возможностях систем.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетных пусков комплексами "Искандер-М" во время проведения оперативно-специального сбора на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.



На кадры попал ракетный удар по объектам условного противника. Также запечатлена подготовка экипажей к стрельбам.

На учениях военные отработали нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое. Ракетные удары наносились в составе разведывательно-ударных комплексов, исходя из данных, поступавших от беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Как сообщили в Минобороны, все условные цели, находящиеся на расстоянии 90 километров, были поражены с высокой точностью.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев рассказал о возможностях систем.

"На сегодняшний день комплексы "Искандер", в сочетании с разведывательно-ударными средствами, являются самыми современными средствами поражения противника на дальности до 500 километров. Комплексы быстро развертываются, легко наводятся на цель, обладают большой поражающей мощностью. Но самое главное – эти комплексы позволяют действовать скрытно, оперативно и наносить удары именно в той точке, которая запланирована. В сочетании с БПЛА, они позволяют практически в автоматическом режиме поражать запланированные цели в заданном районе и с гарантированной степенью поражения", – сказал Владимир Богатырев.

По его словам, это лучший комплекс в мире.

"На сегодняшний день подобных комплексов в странах НАТО, в том числе в США, нет. Это перспективно, это надежно, это уверенно. В своей зоне поражения это самый лучший комплекс в мире. Поэтому и нервничают наши западные "друзья" – они достичь его не могут, у них таких нет", – отметил военный эксперт.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Искандер
Орлан-10
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
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