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РИА Новости

Новикомбанк увеличил лимит кредитования ОДК до 20 млрд рублей

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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости/Прайм. Новикомбанк увеличил лимит кредитования Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) до 20 миллиардов рублей, финансирование направлено в том числе на производство гражданской продукции, сообщила пресс-служба банка.

"Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", увеличил лимит кредитования Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) до 20 миллиардов рублей. Финансирование направлено в том числе на реализацию государственных программ корпорации по производству гражданской продукции", - говорится в сообщении.

ОДК специализируется на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Среди самых знаковых проектов ОДК, реализуемых при поддержке Новикомбанка, - создание авиационных двигателей ПД-14, ПД-35, SaM-146, вертолетных двигателей ТВ3-117, ВК-2500, энергетических газотурбинных и других агрегатов.

"Новикомбанк не словом, а делом подтверждает свой статус опорного банка российской промышленности. Мы поддерживаем реализацию важнейших инновационных проектов и двигателестроение – одна из приоритетных отраслей кредитном портфеле Новикомбанка", - привели в пресс-службе слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Продукция
SaM-146
ВК-2500
ПД-14
ПД-35
ТВ3-117
Компании
Минпромэнерго РФ
ОДК УК
Ростех
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