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РИА Новости

МИД: Пентагон поставил на поток строительство биолабораторий в СНГ

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Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон обсудить растущие озабоченности в связи с военно-биологической деятельностью США на территории бывшего СССР, строительство лабораторий там поставлено Пентагоном на поток, заявил в четверг замдиректора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий в республиках бывшего СССР", - заявил Зайцев в ходе брифинга.

Пои этом он подчеркнул, что США "не проявляют готовности делиться сведениями" о своей деятельности, несмотря на многочисленные вопросы со стороны международного сообщества.

"В ходе двусторонних контактов с государствами СНГ обращаем внимание на необходимость строгого национального контроля над любой биологической деятельностью, осуществляемой на их территории", - отметил представитель МИД РФ.

"В интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм статьи пятой КБТО, в соответствии с которой государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в связи с выполнением ее положений. Призываем американскую сторону сесть за стол переговоров и в двустороннем формате обсудить все накопившиеся у нас вопросы в связи с военно-биологической деятельностью США", - заявил Зайцев.

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