Войти
Lenta.ru

Российскую «Ангару» улучшат выделением 19 миллиардов рублей

554
0
0
РН "Ангара-А5"
РН "Ангара-А5".
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

На разработку и испытание тяжелой ракеты «Ангара-А5», предназначенной для запуска с космодрома Восточный, выделят еще 19 миллиардов рублей, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал госзакупок.

Таким образом, отмечает агентство, финансирование работ по ракете на период до 2026 года повысится с 26 миллиардов до 45 миллиардов рублей. Данная сумма предполагает разработку улучшенной версии ракеты и производство трех носителей, предназначенных для запуска с Восточного.

Разработкой и производством ракет семейства «Ангара» занимается московский Центр Хруничева, который считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало свыше трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Похожие новости
04.10.2019
Омский завод "Полет" с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год
29.08.2018
Космонавты на голодном пайке
30.12.2016
Два новых старта - с Восточного
24.06.2016
Глава Центра Хруничева: паритет с Илоном Маском достижим
11.08.2011
Новый космический корабль покажут на МАКСе
14.10.2009
С космодрома Восточный будут стартовать сверхтяжелые носители, которые будут выводить в космос ПН массой до 150 т - Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 17:44
  • 143
Бессмысленный «Прибой»
  • 07.08 17:42
  • 127
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 07.08 17:15
  • 35
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 07.08 16:55
  • 8
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 07.08 16:51
  • 12
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 07.08 16:36
  • 2114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 16:29
  • 73
Космонавтика Илона Маска
  • 07.08 16:28
  • 11
Илон Маск: Мы собираемся отправиться на Луну
  • 07.08 16:19
  • 4
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 07.08 15:57
  • 28
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 07.08 11:03
  • 6
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 07.08 10:22
  • 6
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 07.08 10:13
  • 59
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 07.08 09:31
  • 2
Новая лунная гонка - Naked Science
  • 07.08 07:00
  • 22
Российским «Прибоям» предрекли потопление