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В преддверии МВТФ "Армия-2020" состоялся брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств

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Модернизированная боевая машина пехоты БМП-3 и 125-мм самоходная противотанковая установка 2С25М "Спрут-СДМ1" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019
Модернизированная боевая машина пехоты БМП-3 и 125-мм самоходная противотанковая установка 2С25М "Спрут-СДМ1" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019.
Источник изображения: bmpd

ЦАМТО, 6 августа. В Москве в преддверии МВТФ "Армия-2020" состоялся брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

Об основных мероприятиях Форума рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ) генерал-майор Андрей Гончаров.

В мероприятии приняли участие свыше 50 аккредитованных в Российской Федерации военных дипломатов из более чем 50 стран Европы, СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

А.Гончаров напомнил участникам брифинга, что в период с 23 по 29 августа Министерство обороны РФ проведет МВТФ "Армия", являющийся крупнейшей мировой выставкой вооружения военной техники.

В этом году форум расширяет свои границы: к традиционным площадкам – Конгрессно-выставочному центру "Патриот", аэродрому Кубинка, полигону Алабино, всем военным округам, Северному флоту добавится полигон Ашулук, где будет показана уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Форум пройдет в одно время с Армейскими международными играми. Такой формат предоставит гостям и участникам обоих мероприятий уникальную возможность максимально эффективно организовать свою работу и посетить зрелищную демонстрационную программу.

Традиционно будет сделан упор на качество мероприятий научно-деловой программы, где планируется обсуждение важнейших вопросов мировой политики и межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, решения проблем в сферах обороны, развития международного военно-технического сотрудничества. Модераторами мероприятий научно-деловой программы приглашены известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы.

Значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера Форума на аэродроме Кубинка, в рамках которой будут представлены специализированные экспозиции перспективной, современной и исторической авиационной техники, а также вооружения, беспилотной авиации и авиационных компонентов.

В многофункциональном огневом центре парка "Патриот" планируется демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия, а также проведение конкурса Армейский международных игр "Страж порядка".

На уличной площадке КВЦ "Патриот" разместится "Клуб болельщиков" по 30 конкурсам Армейских международных игр. Кроме того, участники и гости форума смогут посетить Главный Храм Вооруженных Сил России и Мультимедийный историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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