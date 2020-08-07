Китай провёл испытания ракет «Дунфэн», называемых «уничтожителями американских авианосцев»

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Хотя у США в 20 раз больше ядерного оружия, чем у Китая, администрация Трампа настаивает на включении Пекина в любые новые договоры о контроле над вооружениями. И прошедшие испытания двух китайских баллистических ракет Вашингтон вряд ли оставил без внимания.

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) объявили, что во время недавних учений они испытали две баллистические ракеты. Одна из них – это ракета малой дальности «Дунфэн-16», а вторая – ракета средней дальности «Дунфэн-26».

Командир бригады, проводившей испытания, сказал несколько слов для новостного портала НОАК 81.cn:

Мы находимся в состоянии повышенной боевой готовности, чтобы наши действия были быстрыми и точными.

Дальность полета «Дунфэн-26» составляет около четырех тысяч километров. Эту ракету называют «уничтожителем американских авианосцев», способным угрожать АУГ военно-морских сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ее радиус действия позволяет наносить удары по американским объектам на острове Гуам с китайского побережья. Прозвище в Китае закрепилось, хотя ракета, вполне естественно, не уничтожила ни одного авианосца.

Согласно отчету НОАК, учения должны были проверить, насколько быстро ракетные войска КНР смогут отреагировать на приближающуюся ядерную атаку, включая атаку с моря.