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Интерфакс-АВН

Обнинская "Технология" выпустит 74 комплектов деталей для СУ-57 до 2028 года

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ОНПП Технология
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.
Источник изображения: http://technologiya.ru/

Калуга. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина готово приступить к серийному выпуску изделий для истребителя пятого поколения Су-57, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

О готовности министру обороны России Сергею Шойгу доложил генеральный директор "Технологии" Андрей Силкин, "отмечается в сообщении .

"ОНПП "Технология" первым из предприятий, входящих в кооперационный контур, подписало контракт с ПАО "Сухой" на поставку комплектующих из полимерных композиционных материалов для серийного производства Су-57. До 2028 года мы обеспечим выпуск 74 комплектов изделий", - доложил министру Силкин.

ОНПП "Технология" выпускает деталей и агрегатов из полимерных композиционных материалов, а также остекление для кабины пилота новейшего истребителя Су-57.

Для истребителя предприятие разработало технологию производства и наладило выпуск нового типа авиационного остекления из перспективного материала - монолитного поликарбоната.

"Созданная продукция не имеет аналогов в мире, а разработка удостоена премии правительства РФ в области науки и техники", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина входит в госкорпорацию "Ростех". Основное направление деятельности - проведение научных исследований и инновационных разработок в области создания новых материалов, уникальных конструкций, технологий и серийное производство наукоемкой продукции для космоса, авиационной техники, наземного, водного транспорта и вооружения.

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

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Шойгу Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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