Вопреки пандемии: Минобороны готовит крупнейший форум

Как пройдет форум "Армия-2020"

В период с 23 по 29 августа 2020 года Министерство обороны Российской Федерации проводит одну из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники - Международный военно-технический форум «Армия-2020». Он станет уже шестым по счету. Несмотря на то, что мероприятие проходит в условиях продолжающейся пандемии, в этом году форум будет крупнейшим за всю свою историю.

«В нынешнем году, помимо традиционных площадок (Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино, аэродрома Кубинка, всех военных округов и Северного флота), мероприятия пройдут еще и в Астраханской области на полигоне Ашулук, где будет продемонстрирована уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам», - сообщил ТАСС начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны генерал-майор Андрей Гончаров.

В общей сложности, по словам генерала, мероприятия форума в этом году охватывают 43 площадки, расположенные в различных регионах страны - это касается полигонов, аэродромов и филиалов парка «Патриот». Широкую географию заявляют и мероприятия научно-деловой программы. Отличительной особенностью форума станет то, что он будет проводиться одновременно с Армейскими международными играми.

Традиционно мероприятия форума будут организованы как для высоких гостей и специалистов, так и для массового посетителя.

В первый день работы, 23 августа состоится совместное открытие Форума и Армейских игр, официальная часть, работа первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, делегаций иностранных государств. Следующие три дня - с 24 по 26 августа - площадка будет открыта для специалистов, а с 27 по 29 августа Форум смогут посетить все желающие.

В рамках предстоящего форума «Армия-2020» предусматриваются выставочная, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-массовые мероприятия.

Статическая экспозиция форума «Армия-2020» в этом году имеет ряд существенных особенностей, сообщил генерал-майор Андрей Гончаров. Общая площадь статической экспозиции форума составляет свыше 320 тысяч кв. м., что на 60 тыс. кв. м больше, чем в прошлом году. Выставочные стенды будут сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Несмотря на продолжающуюся глобальную пандемию коронавируса, Российская Федерация усиленно продвигает Международный военно-технический форум «Армия-2020» как ведущую ярмарку вооружений мирового значения, пишет The National Interest.

В этом году на мероприятии будет продемонстрировано 730 единиц вооружения и военной техники.

Официальные представители российского военного ведомства заявили, что во время форума в связи с COVID-19 будут приняты как минимум четыре вида предохранительных мер. Они будут включать «запрет на участие в мероприятии людей с симптомами респираторной вирусной инфекции, социальное дистанцирование на 1,5 метра, использование средств индивидуальной защиты и дезинфекцию».

По информации The National Interest, в настоящее время ведутся работы по подготовке жилого фонда в шести районах расквартирования, в которых будет размещаться участвующий персонал, численность которого составит более двух тысяч человек, включая граждан иностранных государств. Однако пандемия коронавируса усложнила подготовку к ежегодному мероприятию, и по состоянию на эту неделю только 70 делегаций из 133 приглашенных подтвердили свое участие в форуме «Армия-2020».

Среди стран, отправивших на мероприятие делегации высокого уровня, Армения, Белоруссия, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, Южная Африка и Южная Осетия. Как пишет The National Interest, четыре страны уже организовали подготовку своих национальных павильонов.

Традиционно на статической площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» будет развернута специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, на которой будут представлены новейшие образцы вооружения.

В их числе: основной боевой танк Т-14 «Армата», боевая машина поддержки танков БМПТ, тяжелая боевая машина пехоты Т-15 «Армата» с боевым модулем «Кинжал», самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО», комплекс войсковой ПВО средней дальности 9К317М «Бук-М3» и другие.

Среди заявленных 730 единиц вооружения и военной техники и военной техники будет демонстрироваться и подводный глубоководный беспилотный аппарат «Витязь-Д», который 8 мая погружался в Марианскую впадину в Тихом океане. «Витязь-Д» стал первым в мире полностью автономным беспилотным подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

Как сообщил генерал-майор Андрей Гончаров, в демонстрационно-выставочных павильонах Государственной корпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Концерн «Калашников», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» пройдет Международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России».

Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России продемонстрируют перспективные разработки вооружения военной и специальной техники, а также образцы высокотехнологичной продукции двойного назначения.

На сегодняшний день в работе форума «Армия-2020» планируют принять участие более тысячи отечественных и иностранных компаний, готовых продемонстрировать свыше 25 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники.

Для показа ходовых и огневых возможностей техники, а также десантно-переправочных средств по форсированию водных преград демонстрационная программа форума пройдет на наземном и водном кластерах. В общей сложности в мероприятии планируется задействовать более 400 образцов современного вооружения, военной и специальной техники.

Зрители демонстрационной программы форума «Армия-2020» увидят действия экипажей танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня, самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов, ударных вертолетов, а также выступления пилотажных групп ВКС «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты».

Как рассказал генерал-майор Андрей Гончаров, в рамках демонстрационной программы форума на полигонах Алабино и Ашулук спланирован показ боевых возможностей современных и перспективных образцов вооружения и техники, а также демонстрация делегациям иностранных государств и специалистам системы эшелонированной обороны объектов от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Зрителям будет предоставлена возможность своими глазами увидеть боевые действия, не имеющих аналогов в мире образцов вооружения способных гарантировано поражать всю линейку средств воздушного нападения.

При этом акцент будет сделан на демонстрацию боевых возможностей средств борьбы с оперативно-тактическими, крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Демонстрационный показ будет проходить одновременно на двух полигонах: полигоне Ашулук в Астраханской области в 1 300 км юго-восточнее Москвы и полигоне Алабино с проведением двух демонстрационных эпизодов.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» станет первой масштабной международной выставкой в России в 2020 году, проводимой после снятия карантинных ограничений в России и во всем мире.

Михаил Ходаренок