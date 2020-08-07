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ЦАМТО

ВВС Филиппин получат дополнительные самолеты C-130 "Геркулес" с опозданием

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Yasuo Osakabe

ЦАМТО, 6 августа. Из-за пандемии COVID-19 поставка ВВС Филиппин первого их двух заказанных в США самолетов ВТА C-130 "Геркулес" будет перенесена на более поздний срок (ранее предполагалось, что он прибудет в страну в июле).

Как сообщил Inquirer.net министр обороны Делфин Лорензана, самолет будет передан ВВС Филиппин до конца 2020 года. По данным других источников издания, США сообщили филиппинской стороне, что запланированная на июль поставка будет перенесена на октябрь из-за нарушения графика в связи с пандемией COVID-19. По словам министра, поставка второго C-130, запланированная ранее на конец этого года, состоится в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2020 года стало известно, что ВВС Филиппин получат два дополнительных самолета ВТА C-130 "Геркулес", которые расширят имеющийся парк из пяти самолетов "Геркулес", активно применяющихся в настоящее время для перевозки медицинского оборудования и персонала в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Первый C-130 предполагалось принять в июле, а второй – к концу года.

Общая стоимость поставки двух C-130 оценивается в 2,5 млрд. филип. песо. Закупка финансируется совместно Филиппинами, которые выделили 1,6 млрд. филип. песо (30,76 млн. долл.) и США в рамках программы "Зарубежное военное финансирование" (FMF) в объеме 900 млн. филип. песо (17,3 млн. долл.).

Согласно данным последней версии базы данных программы EDA (Excess Defense Articles), в 2019 году Филиппины представили запрос на поставку двух самолетов ВТА C-130H "Геркулес", который был одобрен.

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США
Филиппины
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C-130
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