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Российская газета

Рассекречен облик стелс-модификации вертолета UH-60 Black Hawk

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Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk.
Американский военный вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk.
Источник изображения: Денис Асланов / РИА Новости

В США для обеспечения тайных операций сил специального назначения на базе вертолетов UH-60 Black Hawk были созданы стелс-модификации.

О существовании подобных винтокрылых машин говорили давно, однако об их реальном существовании стало известно только после аварийное посадки "невидимки" во время проведения в мае 2011 года операции по ликвидации главаря террористов Усамы бен Ладена в Пакистане.

После штурма "на память о произошедшем" на территории объекта осталась уцелевшая хвостовая часть. Ее облик позволил сделать вывод, что конструкция секретной версии имеет существенные отличия от базовой машины.

Спустя много лет в Сети появилась фотография необычной малозаметной "вертушки". Причем представлен образец не в самом новом и продвинутом облике. Сейчас американский спецназ вооружен более совершенной техникой.

Как сообщается, работы в данном направлении начались еще сорок лет назад.

Технологии отрабатывались на вертолетах OH-58X Kiowa, Sikorsky S-75 и разведывательно-ударном RAH-66 Comanche. Интересно, что внешний вид последнего, несмотря на то, что он относился к новому поколению, не скрывали, наоборот, его всячески рекламировали. Например, появились компьютерные игры, где довольно подробно раскрывались особенности конструкции, и любой желающий, "сидя" в виртуальной кабине, мог принять участие в сражениях, происходивших в различных горячих точках мира. Правда, этот пиар никак не помог спасти программу от полного закрытия.

Как считают военные эксперты, опыт, полученный при создании RAH-66 и секретных модификаций Black Hawk, поможет в создании новой винтокрылой техники.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
США
Продукция
Bell OH-58
UH-60
Компании
Sikorsky Aircraft
Проекты
ИТ
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