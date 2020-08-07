Рассекречен облик стелс-модификации вертолета UH-60 Black Hawk

В США для обеспечения тайных операций сил специального назначения на базе вертолетов UH-60 Black Hawk были созданы стелс-модификации.

О существовании подобных винтокрылых машин говорили давно, однако об их реальном существовании стало известно только после аварийное посадки "невидимки" во время проведения в мае 2011 года операции по ликвидации главаря террористов Усамы бен Ладена в Пакистане.

После штурма "на память о произошедшем" на территории объекта осталась уцелевшая хвостовая часть. Ее облик позволил сделать вывод, что конструкция секретной версии имеет существенные отличия от базовой машины.

Спустя много лет в Сети появилась фотография необычной малозаметной "вертушки". Причем представлен образец не в самом новом и продвинутом облике. Сейчас американский спецназ вооружен более совершенной техникой.

Как сообщается, работы в данном направлении начались еще сорок лет назад.

Exclusive!

This is the first image ever of a stealthy Black Hawk helicopter:https://t.co/S7xEQEZ9W7 — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) August 4, 2020

Технологии отрабатывались на вертолетах OH-58X Kiowa, Sikorsky S-75 и разведывательно-ударном RAH-66 Comanche. Интересно, что внешний вид последнего, несмотря на то, что он относился к новому поколению, не скрывали, наоборот, его всячески рекламировали. Например, появились компьютерные игры, где довольно подробно раскрывались особенности конструкции, и любой желающий, "сидя" в виртуальной кабине, мог принять участие в сражениях, происходивших в различных горячих точках мира. Правда, этот пиар никак не помог спасти программу от полного закрытия.

Как считают военные эксперты, опыт, полученный при создании RAH-66 и секретных модификаций Black Hawk, поможет в создании новой винтокрылой техники.

Алексей Моисеев