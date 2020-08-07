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Деловая газета "Взгляд"

В Совфеде оценили объявление Арктики «северным флангом НАТО»

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Источник изображения: peterson.af.mil

«США не нравится то, что Россия активно осваивает Северный морской путь, потому Вашингтон делает провокационные заявления», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя высказывание представителя Госдепа США о том, что «Арктика – это северный фланг НАТО».

"Это враждебное провокационное и контрпродуктивное заявление. С точки зрения наших отношений с США и НАТО, оно не способствует позитивной динамике развития переговорного процесса", – считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, из-за меняющегося климата у стран Арктического региона появилась возможность пользоваться незамерзающими портами. И то, что Россия включилась в активное освоение Северного морского пути, США не нравится. Кроме того, "американцам еще нужно поработать, чтобы иметь такой же серьезный голос в Арктике, как у России", полагает собеседник.

Сенатор добавил, что в случае осложнения отношений между Вашингтоном и Москвой США могут "запускать ракеты через Арктику, потому что это самый неприкрытый и незащищенный район".

"Это, конечно, нас беспокоит. Но сегодня нет сумасшедших, которые начнут открытое военное противостояние с Россией. Потому с действиями Москвы в Арктике придется считаться всем", – подчеркнул Клинцевич.

Напомним, новый координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт заявил, что "Арктика – это северный фланг НАТО".

"Что касается российского военного присутствия. Они присутствуют в Арктике <...>. Они увеличили свою активность <...>. Мы должны иметь это в виду. Мы хотим, чтобы это был регион мирного сотрудничества в области науки, поисково-спасательных [операций], образования, но мы осознаем, что Арктика – это северный фланг НАТО, мы также смотрим через призму этого на регион", – сказал он.

На прошлой неделе в Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики, а в МИД России оценили возможность гонки вооружений в Арктике.


Наталья Макарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
Арктика
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