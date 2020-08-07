Китай запустил спутники для создания самой точной карты Земли

Китайская корпорация CASC запустила ракету-носитель Long March 2D. Ракета доставила в космос спутники Gaofen-9 04. GF-9 04 будут дистанционно зондировать Землю. Спутники предоставят карту планеты с разрешением менее 1 м. Ракету запустили с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

Китайская корпорация CASC запустила ракету-носитель Long March 2D. Ракета доставила в космос спутники Gaofen-9 04. GF-9 04 будут дистанционно зондировать Землю. Спутники предоставят карту планеты с разрешением менее 1 м. Ракету запустили с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.