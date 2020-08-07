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Известия.ru

Китай запустил спутники для создания самой точной карты Земли

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Источник изображения: iz.ru

Китайская корпорация CASC запустила ракету-носитель Long March 2D. Ракета доставила в космос спутники Gaofen-9 04. GF-9 04 будут дистанционно зондировать Землю. Спутники предоставят карту планеты с разрешением менее 1 м. Ракету запустили с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

Китайская корпорация CASC запустила ракету-носитель Long March 2D. Ракета доставила в космос спутники Gaofen-9 04. GF-9 04 будут дистанционно зондировать Землю. Спутники предоставят карту планеты с разрешением менее 1 м. Ракету запустили с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
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