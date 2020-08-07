Украинская разведка начнет внедрять стандарты НАТО

Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов планирует реформировать украинскую разведку и внедрять в ней стандарты НАТО, сообщает Интерфакс-АВН.

«Я сделаю все, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь. Мой курс на реформирование системы останется неизменным, на основе принципов и стандартов НАТО. Мы восстановим сам дух украинской военной разведки», - сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил вместо него Кирилла Буданова.

Буданов в 2007 году получил образование в Одесском институте Сухопутных войск, а после учебы начал службу в спецназе ГУР Минобороны Украины, где занимал различные должности. Участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. С 2020 года служил в должности заместителя директора в Службе внешней разведки Украины.