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Началось серийное производство пистолетов «Удав»

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Источник изображения: vpk-news.ru

ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) приступил к серийному производству самозарядного 9-мм пистолета «Удав». В конструкции «Удава» использованы изобретения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с аналогами производства компаний CZ, Glock, Walther, Colt и другими.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

В числе запатентованных технологий - конструкция магазина, представляющая собой указатель количества патронов, который как визуально, так и тактильно позволяет определять, полностью ли заряжен магазин. Кроме того, в пистолетном комплексе предусмотрен глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов - повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

Патрон повышенной пробиваемости способен пробивать бронежилет второго класса защиты, в том числе тканевый, на большей дальности, чем аналоги, и обеспечивать высокое убойное действие. В конструкции второго патрона, несмотря на увеличенную массу, удалось уменьшить скорость полета пули, что значительно снижает уровень звука выстрела и беспламенность при использовании прибора бесшумной стрельбы.

«Работа над комплексом «Удав», стартовавшая в марте 2014 года, перешла на этап серийного производства. Это говорит о том, что вооруженные силы опробовали, дали рекомендации и пожелания по доработке стрелкового комплекса, которые в полной мере реализованы нашим предприятием. Получен заказ на первую серийную партию. Уверен, отточенные характеристики и эргономику этого пистолета оценят по достоинству не только российская армия, но и другие силовые ведомства, а также любители практической стрельбы как в России, так и за рубежом», - сказал генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков.

9-мм самозарядный пистолет имеет эффективную дальность стрельбы до 100 м, а также способен пробивать средства индивидуальной защиты второго класса на дистанции до 75 м. Он сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50°С до плюс 50°С. Масса «Удава» с магазином (без патронов) - 780 г, его длина - 206 мм, высота - 145 мм. Вместимость магазина - 18 патронов 9х21 мм. Гарантийная наработка пистолета - 10 тысяч выстрелов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Glock GmbH
ЦНИИТОЧМАШ
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