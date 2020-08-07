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ТАСС

Шойгу проинспектировал Тейковское соединение РВСН

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Пусковая установка подвижного ракетного комплекса "Тополь-М"
Пусковая установка подвижного ракетного комплекса "Тополь-М".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСC

Глава Минобороны проверил организацию боевого дежурства на подвижных командных пунктах ракетного дивизиона

ТЕЙКОВО /Ивановская область/, 6 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал в четверг Тейковское соединение Ракетных войск стратегического назначения, на вооружении которого находятся подвижные грунтовые ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами "Тополь-М" и "Ярс".

В ходе рабочей поездки в позиционный район соединения Шойгу проверил организацию боевого дежурства на подвижных командных пунктах ракетного дивизиона и ракетного полка. Министр проинспектировал организацию марша ракетного дивизиона и его развертывание на полевой позиции, осмотрел автономную пусковую установку ракетного комплекса "Ярс", оценил действия ее расчета по свертыванию комплекса для последующей смены полевой позиции.

Помимо переоснащения ракетного соединения на современные ракетные комплексы в дивизии завершены работы по созданию новой инфраструктуры, которая позволяет обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил и несения личным составом боевого дежурства.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев отчитался о темпах переоснащения Владимирского ракетного объединения, о перевооружении входящих в его состав соединений на новые ракетные комплексы. Командир дивизии доложил главе военного ведомства о боевых возможностях новых видов вооружения РВСН - машины дистанционного разминирования "Листва", машины инженерного обеспечения и маскировки, боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М", оснащенной современным комплексом разведки с беспилотным летательным аппаратом.

По данным Минобороны, в Ракетных войсках стратегического назначения планомерно идет процесс перевооружения на новые ракетные комплексы. В 2019 году в рамках государственной программы вооружений в войска поступило около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники, еще столько же поступит до конца 2020 года. За счет этого доля современных ракетных комплексов РВСН будет доведена до 81%. Поставка пусковых установок и обеспечивающих их систем позволит в этом году провести оснащение ракетными комплексами "Ярс" и "Авангард" четырех ракетных полков.

Подводя итоги рабочей поездки, Шойгу отметил, что "перевооружение РВСН на современные комплексы стратегического назначения идет с опережением графика". "Необходимо продолжить создание современной технической и социально-культурной инфраструктуры в гарнизонах для военнослужащих и их семей", - подчеркнул он.

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