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ЦАМТО

Китай выступает против продления оружейного эмбарго в отношении Ирана

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: REUTERS/Lisi Niesner

ЦАМТО, 6 августа. Китай выступает против инициативы США, чтобы Совет Безопасности ООН продлил оружейное эмбарго в отношении Ирана. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США подготовили проект резолюции СБ ООН по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, документ будет рассмотрен на следующей неделе.

"Мы не согласны с тем, чтобы США проталкивали в Совете Безопасности ООН продление оружейного эмбарго в отношении Ирана. Все требования резолюции 231 СБ ООН, в том числе и положения по оружейному эмбарго, в полной мере были выполнены", – заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что Китай будет и дальше вместе с международным сообществом защищать соглашение по ядерной программе Ирана и резолюции Совета Безопасности ООН, содействовать политическому решению иранской ядерной проблемы.

Как напоминает "РИА Новости", Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго, отмечает агентство.

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