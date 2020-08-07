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Российская газета

В Татарстане заложат два противодиверсионных катера "Грачонок"

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Источник изображения: rg.ru

В Татарстане 7 августа на Зеленодольском заводе имени Горького состоится закладка корпусов двух катеров проекта 21980 "Грачонок". Эти суда являются одиннадцатым и двенадцатым в серии, сообщает предприятие.

Катера предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акватории военно-морских баз ВМФ РФ. Они оснащены гидроакустической станцией обнаружения "Анапа", РЛС МР-231, оптико-электронным комплексом МТК-201 М3 и поисково-обследовательским комплексом "Кальмар".

В арсенале "Грачат" находятся морская тумбовая пулемётная установка (МТПУ) с пулеметов КПВТ калибра 14,5 миллиметра, малогабаритный дистанционно-управляемый гранатометный комплекс 98У, ручной двуствольный противодиверсионный гранатомет ДП-64 "Непрядва" и 4 переносных ЗРК "Игла-1" и "Верба".

Десять катеров уже несут боевое дежурство в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.


Олег Корякин (Казань)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ДП-64 Непрявда
Игла ЗРК
КПВТ
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21980 Грачонок
КФ
ЧФ
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