Минобороны Словакии направило запросы на поставку новых РЛС

ЦАМТО, 6 августа. Минобороны Словакии сообщило и продвижении проекта поставки трехкоординатных РЛС после того, как министр обороны Ярослав Надь изменил условия тендера, объявленного прежним руководством военного ведомства страны.

Изменения были внесены, главным образом, из-за возникших вопросов о прозрачности процедуры торгов, что привело к направлению рядом зарубежных поставщиков официальных жалоб. В ответ новое руководство Министерства обороны подготовило обновленные условия тендера, которые являются более прозрачными и выгодными для Словакии, и, в тоже время, полностью соответствуют требованиям ВС страны.

Госсекретарь по обороне Мариан Майер 24 июля передала новые запросы о предложениях представителям правительств Франции, Нидерландов, Израиля, Венгрии, Польши, Великобритании, США, Испании, Италии и Турции, которые имеют возможность поставить необходимые трехкоординатные РЛС и ранее изъявили желание участвовать в конкурсе. Как заявлено, данная форма покупки была выбрана, поскольку полное аннулирование тендера и начало нового привело бы к задержке проекта на 4 года.

Перечисленные правительства должны представить свои предложения не позднее 30 сентября 2020 года.

Новые РЛС заменят состоящие на вооружении ВС Словакии станции, срок эксплуатации подавляющего большинства которых истек.

В запросе Министерство обороны предлагает правительствам заинтересованных стран подать комплексную заявку на замену РЛС всех типов, включая 6 ед. средней, 5 ед. малой дальности и 6 ед. ближнего действия, а также отдельное предложение для каждого типа трехкоординатных РЛС. Запрос предполагает участие оборонной промышленности Словакии в производстве, а также дальнейшем обслуживании и ремонте РЛС.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Словакии объявило тендер на поставку 17 мобильных трехкоординатных РЛС в начале 2015 года. Целью проекта являлась замена к 2020 году устаревших аналоговых П-37. Стоимость покупки оценивалась в 60 млн. евро (74,8 млн. долл.). Свои предложения МО Словакии передали четыре компании-производителя, включая Thales-Raytheon, BAE Systems, Saab и IAI Elta Systems, однако ни одно из них не было признано соответствующим требованиям ВС страны.

В апреле 2018 года МО Словакии сообщило, что проводит пересмотр объявленного тендера. 16 июня 2018 года министр обороны Петер Гайдош объявил, что проводимый в течение трех лет тендер не принес положительных результатов. По этой причине Министерство обороны предложило отказаться от приобретения станций по результатам конкурса и произвести закупку в рамках межправительственного соглашения.

После официального объявления о закупке радиолокационных систем средней, малой дальности и ближнего действия Министерство обороны разослало запрос о предложениях правительствам 13 стран. По оценке министерства, рыночная стоимость закупки 17 РЛС составляет 155,09 млн. евро, включая НДС.

В конце января 2019 года МО Словакии сообщило, что получило 10 предложений от стран, к которым оно обратилось в рамках обновленной программы закупки РЛС. Созданная для оценки предложений смешанная рабочая группа сообщила, что дальнейшие переговоры должны быть проведены с правительствами Франции, Израиля и США. Тем не менее, данное решение вызвало вопросы конкурсантов.