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Россия «поуправляет» американским «Жнецом»

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"Автобаза" (индекс IЛ222 )
Наземный комплекс исполнительной радиотехнической разведки.
Источник изображения: личное

Российские системы радиоэлектронной борьбы могут не только нарушить работу американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper («Жнец»), но и перехватить управление ими, пишет Defence24.

Польское издание уверено, что подобные методы могли отрабатываться в ходе учений, проводимых российскими военными в июле в Калининградской области. Согласно информации Defence24, таким образом Россия отреагировала на прибытие в Эстонию из Польши беспилотников MQ-9 Reaper.

Издание пишет, что Россия располагает технологиями производства эффективных средств радиоэлектронного подавления, однако ограничена в возможностях их массового производства. Defence24 отмечает, что подобную технику страна направляет прежде всего в Сирию и Калининградскую область, где в первом случае она сталкивается с ударными дронами, а во втором — с разведывательными беспилотниками.

В феврале 2019 года в Twitter появился принадлежащий Корпусу стражей Исламской революции ролик перехвата иранскими военными видео, передаваемого американским MQ-9 Reaper. Иранским специалистам удалось посадить дрон на территории Ирака, после чего американские военные, заметив перехват, уничтожили беспилотник другим MQ-9 Reaper, видео с которого также перехватили иранцы. По данным военного аналитика из Мальты Бабака Тагвея, для перехватов использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 «Автобаза-М».

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