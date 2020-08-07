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Военно-промышленный курьер

БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны подписало дополнительное соглашение к контракту на поставку 168 БМП-3. Они пойдут в войска в варианте с усиленной защитой от противотанковых ракет. Также машина получит современные оптико-электронные приборы наблюдения и передовой лазерный прожектор для ведения ночного боя.

Планируется, что обновленные БМП поступят на вооружение в нынешнем году, они серьезно укрепят сухопутную группировку на юге страны, сообщила газета «Известия».

По данным издания, ссылающегося на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, решение о закупках новых БМП-3 с усиленной защитой и обновленными электронными системами было принято в начале нынешнего года, Поэтому в июле внесли изменения в выполняющийся масштабный госконтракт на закупку БМП-3. Эти боевые машины будут поставлять в первую очередь частям Южного военного округа (ЮВО).

«Согласно извещению о закупке, БМП-3 пойдут в войска в комплектации, сильно отличающейся от базовой. Машины получат дополнительную защиту от противотанковых ракет и новейшие оптико-электронные приборы наблюдения с лазерным прожектором», – сообщает газета.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
Компании
Минoбороны РФ
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6 комментариев
№1
07.08.2020 03:12
Морская Пехота когда нибудь получит БМП-3Ф? И Вену?

Ну Вена итак нафаршированная, а вот БМП-3Ф для морпехов можно было и дополнительно усилить противокуммулятивные экраны, тепловизор, ПТРК Корнет, ну может лазерный прожектор.
0
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№2
07.08.2020 09:59
Цитата
Минобороны подписало дополнительное соглашение к контракту на поставку 168 БМП-3.
Вот ведь Шойгу вредитель! Сколько можно закупать этот старый советский хлам? Модернизируйте то, что уже закуплено, а закупайте только "Курганец-25"! Ещё не прошли госиспытания? Стимулируйте уже этот процесс и да, не горит закупать "новые" - можно подождать и обойтись модернизированными.
-1
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№3
07.08.2020 10:15
Воюющий Ирак заказал в 2018 году 500 БМП-3 (или даже больше). Я полагаю, что воюющая почти два десятилетия страна знает толк в бронетехнике и дерьмо покупать не будет. Она покупает технику для войны, надёжную и проверенную, песками, жарой и осколками, а не новую вундеовафлю для парадов.

Кроме того большим парком БМП-3 обладают ОАЭ (почти 600 машин) и Кувейт.

И что то я не видел и не слышал, чтобы саудовские БМП-3 хуситы жгли десятками, как спички. Хотя другой бронетехники они перемолотили не мало.
0
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№4
07.08.2020 10:20
Срок реализации контракта 2020-2021 годы. В 2022году вероятно пойдет в серию Курганец. Не ,,сосать" же производителю БМП до этого момента ,,лапу"?
0
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№5
07.08.2020 10:42
Цитата, beka1 сообщ. №4
Воюющий Ирак заказал в 2018 году 500 БМП-3 (или даже больше). Я полагаю, что воюющая почти два десятилетия страна знает толк в бронетехнике и дерьмо покупать не будет. Она покупает технику для войны, надёжную и проверенную, песками, жарой и осколками, а не новую вундеовафлю для парадов.
Не смешите. Купили потому, что дёшево. 500 БМП "Пума" уже явно во много раз дороже обошлись бы, ну либо это было бы во много раз меньше численно.

Цитата, Восход сообщ. №3
И что то я не видел и не слышал, чтобы саудовские БМП-3 хуситы жгли десятками, как спички.
А что, вы их их видели десятками в бою и как от них отскакивают ПТУР и выстрелы РПГ? ))


Цитата, beka1 сообщ. №4
Не ,,сосать" же производителю БМП до этого момента ,,лапу"?
Думать надо лишь о производителе? А об обороноспособности думать не надо? Деньги лишь бы потратить и плевать на что? Можно ведь их отложить и позже потратить, а пока можно модернизировать уже имеющиеся БМП-3 - ставить на них все эти лазеры и прочие прибамбасы. Серюков ведь так и делал - запретил производить БМП-3, Т-90, их можно было лишь модернизировать, а новую технику ждали. Зато в 15-м году, вскоре после первых открытых появлений, глава "Уралвагонзавода" говорил о 2300 "Армат" и уже до 20 года, хотя и с возможным сдвигом сроков и ведь так и было бы, если бы не самый популярный министр Шойгу.
0
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№6
07.08.2020 11:03
Цитата, Враг сообщ. №5
Не смешите. Купили потому, что дёшево. 500 БМП "Пума" уже явно во много раз дороже обошлись бы, ну либо это было бы во много раз меньше численно.
Ирак не из беднейших стран и уж явно богаче Сирии, несмотря на продолжительную войну, набеги ИГИЛ, бесчинства американцев и кудские автономии.

Цитата, Враг сообщ. №5
А что, вы их их видели десятками в бою и как от них отскакивают ПТУР и выстрелы РПГ? ))
Но и горящими десятками тоже не видел...

Цитата, Враг сообщ. №5
Думать надо лишь о производителе? А об обороноспособности думать не надо?
Надо думать о вопросе в комплексе. Тройка, машина проверенная не только годами эксплуатации, но и жёсткими боями, в том числе созданная и модернизированная с учётом Афганской, Чеченских войн и возможно сирийского конфликта.

Цитата, Враг сообщ. №5
а новую технику ждали
А Вы киньте новую технику в самое пекло боя, как бы только не пришлось разочароваться и не рассмешить весь мир.

Новая техника должна повоевать и ни день. Она должна получить попадания и ни одно. Она должна продемонстрировать надёжность двигателя, трансмиссии, автомата заряжания, системы боевых приводов и стабилизаторов орудия ни в полигонных условиях, а в боевых.

А то можно накупить очень много новой, дорогой, но по факту бесполезной боевой техники, пока она не пройдет несколько серьезных модернизаций (на основе реального боевого опыта, хотя бы нескольких однотипных машин на переднем крае), которая/которые устранят основные недостатки и сделают данное поколение БТТ пригодным для поля боя.
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