БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер

Минобороны подписало дополнительное соглашение к контракту на поставку 168 БМП-3. Они пойдут в войска в варианте с усиленной защитой от противотанковых ракет. Также машина получит современные оптико-электронные приборы наблюдения и передовой лазерный прожектор для ведения ночного боя.

Планируется, что обновленные БМП поступят на вооружение в нынешнем году, они серьезно укрепят сухопутную группировку на юге страны, сообщила газета «Известия».

По данным издания, ссылающегося на источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, решение о закупках новых БМП-3 с усиленной защитой и обновленными электронными системами было принято в начале нынешнего года, Поэтому в июле внесли изменения в выполняющийся масштабный госконтракт на закупку БМП-3. Эти боевые машины будут поставлять в первую очередь частям Южного военного округа (ЮВО).

«Согласно извещению о закупке, БМП-3 пойдут в войска в комплектации, сильно отличающейся от базовой. Машины получат дополнительную защиту от противотанковых ракет и новейшие оптико-электронные приборы наблюдения с лазерным прожектором», – сообщает газета.