Беспилотная авиация поступила на вооружение железнодорожной бригады ЦВО в Хакасии

Комплекс с «БЛА Тахион» предназначен для ведения оптикоэлектронной разведки, выдачи целеуказания средствам поражения, ретрансляции данных в системе тактического и оперативного звена. Ранее БЛА в составе мобильного комплекса неоднократно демонстрировался на различных мероприятиях в экспозиции концерна «ВЕГА». Сейчас также серийно производится компанией «Ижевские беспилотные системы». Кубинка, 25.05.2018.

ЦАМТО, 6 августа. Комплексы беспилотной авиации поступили на вооружение железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Хакасия.

"Парк вооружения железнодорожной бригады, дислоцированной в Хакасии, пополнили 2 комплекса с малыми беспилотными летательными аппаратами "Тахион", предназначенными для ведения воздушной разведки в ходе учений и выполнения специальных задач", – сообщил начальник управления железнодорожных войск ЦВО генерал-майор Олег Брагин.

Он отметил, что беспилотная авиация в составе железнодорожного соединения способна в режиме реального времени обеспечить мониторинг районов выполнения учебно-боевых задач, очагов лесных и полевых пожаров, защищаемых мостов и гидротехнических сооружений при паводках.

"До конца 2020 года комплексы беспилотной авиации также поступят на вооружение железнодорожных бригады ЦВО, дислоцированных в Омской и Свердловской областях", – цитирует О.Брагина пресс-служба Центрального военного округа.