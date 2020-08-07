ВМС Греции получили шестой скоростной ракетный катер класса "Руссен"

ЦАМТО, 6 августа. Командование ВМС Греции приняло на вооружение шестой скоростной ракетный катер P-78 "Ипоплиархос Каратанасис" класса "Ипоплиархос Руссен" (также известен как класс "Супер Вита").

Церемония состоялась 28 июля на военно-морской базе в Скараманге. В мероприятии принял участие министр обороны Греции Никос Панайотопулос.

Как сообщал ЦАМТО, первый контракт на поставку ВМС Греции трех катеров, построенных на базе усовершенствованного проекта корвета "Вита" британской компании Vosper Thornycroft (ныне BAE Systems Maritime), был заключен с компанией Elefsis Shipyards в январе 2000 года. Vosper Thornycroft обеспечила материальную поддержку и оборудование. Головной катер серии, "Руссен" (Р-67), был спущен на воду 12 ноября 2002 года и принят на вооружение 20 декабря 2005 года. Последний из трех катеров был поставлен ВМС Греции в мае 2006 года.

Первый опцион на дополнительную поставку двух катеров, "Григоропулос" (P-70) и "Ритсос" (P-71), был реализован в августе 2003 года. Церемония спуска на воду "Григоропулос" состоялась в декабре 2005 года, однако далее финансирование программы велось неритмично, что отрицательно сказалось на графике поставок. Катер был передан ВМС Греции только в октябре 2010 года.

В сентябре 2008 года ВМС Греции и Elefsis Shipyards подписали соглашение стоимостью 299 млн. евро на поставку шестого и седьмого катеров класса "Руссен" (P-78 и P-79). Из-за возникших у компании Elefsis Shipyards финансовых проблем и споров с BAE Systems в 2011 году программа поставки была практически заморожена. Сотрудничество возобновилось только в декабре 2014 года. Пятый катер серии, "Ритсос" (P-71), был спущен на воду в октябре 2006 года и передан ВМС Греции только в октябре 2015 года.

В 2016 году после банкротства Elefsis Shipyards управление реализацией проекта было передано командованию ВМС Греции.

Спуск на воду шестого катера, (P-78) "Ипоплиархос Каратансис", состоялся в июне 2018 года. Предположительно, последний корабль серии, P-79, будет спущен на воду в следующем году. Название седьмого катера пока официально не объявлено.

Полное водоизмещение ракетного катера класса "Руссен" составляет 668 т, длина – 61,9 м, ширина – 9,5 м. Корабль оборудован четырьмя дизельными двигателями MTU 16V 595 TE 90 и развивает максимальную скорость 35 узлов. Дальность плавания – 1800 миль на скорости хода 12 узлов, экипаж – 45 человек. Вооружение составляют одна 76/62-мм АУ Super Rapid и две 30-мм артиллерийские установки Oto Melara, ЗРК Mk.31 RAM с ЗУР RIM-116A Блок.1, а также две четырехконтейнерные ПУ с ПКР MM-40 "Экзосет" (Блок.2 с ВПУ ITL-70A на первых четырех катерах, Блок.3 на остальных кораблях). ПКР "Экзосет", оснащенная радиолокационной ГСН, имеет дальность стрельбы до 70 км.