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ЦАМТО

В Амурское объединение ВВО впервые поступили современные бронеавтомобили "Тигр-М" для разведподразделений

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"Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
"Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЦАМТО, 6 августа. Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной Амурской области, впервые получили на вооружение модернизированные бронеавтомобили "Тигр-М".

Бронеавтомобиль "Тигр-М" предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Он имеет пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированная керамическая броня, противоминная защита, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Поступившая техника значительно усилит боеготовность, мобильность и боевые возможности разведчиков. В ближайшее время техника пройдет обкатку в ходе полевого выхода разведывательных подразделений объединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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