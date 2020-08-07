В Амурское объединение ВВО впервые поступили современные бронеавтомобили "Тигр-М" для разведподразделений

ЦАМТО, 6 августа. Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной Амурской области, впервые получили на вооружение модернизированные бронеавтомобили "Тигр-М".

Бронеавтомобиль "Тигр-М" предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Он имеет пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированная керамическая броня, противоминная защита, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

Поступившая техника значительно усилит боеготовность, мобильность и боевые возможности разведчиков. В ближайшее время техника пройдет обкатку в ходе полевого выхода разведывательных подразделений объединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.