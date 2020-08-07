Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео

В интернете набирает попуярность видео, на котором запечатлена отработка взлета и посадки штурмовика Су-25 на грунтовом аэродроме.

На снятых на мобильный телефон кадрах видно, как боевая машина несколько раз успешно взлетает и приземляется буквально в поле. Где именно это происходит, неизвестно.

Как отметили комментаторы, отработка подобных навыков необходима на случай реальных боевых действий, ведь военные аэродромы - это стратегические объекты, которые потенциальный противник будет стараться вывести из строя в первую очередь.

Су-25 - это дозвуковой штурмовик, основной задачей которого является поддержка сухопутных войск. Самолеты данного типа эксплуатируются с 1981 года, с тех пор было создано множество модификаций, последняя из которых - Су-25СМ3. В рамках модернизации особое внимание было уделено возможности действовать при "нулевой" видимости с помощью системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Также была значительно повышена точность поражения неуправляемыми боеприпасами.

Алексей Иванов