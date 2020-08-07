ЦПК начал подготовку к полёту с космическими туристами

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Серию занятий для составления программы подготовки по управлению кораблём "Союз" одним космонавтом провели в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), сообщает пресс-служба Центра.

"На специальных занятиях с участием космонавтов "Роскосмоса", инструкторов ЦПК и представителей РКК "Энергия" были проведены исследования для выявления особенностей, которые возможны в ходе реализации программы подготовки по управлению "Союзом" одним космонавтом", - сказали в ЦПК.

На основании всех замечаний и предложений будет составлено заключение для организации процесса данной подготовки.

В ходе тренировок по управлению кораблем "Союз МС" одним профессиональным космонавтом оператор занимал кресло командира и выполнял задания по программе полета на корабле: подготовку к старту, выведение, сближение, стыковку, расстыковку и спуск. Кроме того, отрабатывались и аварийные ситуации - пожар на корабле или станции, загрязнение атмосферы на МКС, разгерметизация "Союза" и срочный спуск.

В работе задействованы космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев, они прошли уже 14 занятий, семь из которых касались штатной программы полета, в том числе с рассмотрением серьезных нештатных ситуаций, таких как разгерметизация и пожар, и выполнением алгоритма действий по выходу из них.

"На оставшихся семи тренировках было уделено внимание повторению тех же самых операций по программе полета, но с учетом различных нештатных ситуаций в работе систем корабля", - сообщили в ЦПК.

Инструкторы и космонавты выяснили, что управлять кораблем в одиночку возможно, но при нештатных ситуациях появляется дополнительная нагрузка, так как многие операции выполняются вручную, а часть органов управления находятся вне зоны досягаемости из кресла командира, так как обычно ими пользуются бортинженеры, сидящие по бокам от командира.

В ЦПК пока видят два варианта решения этой проблемы.

"Либо космонавту освободиться от привязной системы и иметь возможность дотянуться до нужного клапана, либо возложить эту функцию на участника космического полета (туриста)", - сообщает пресс-служба.

Кроме того, оператору, который управляет кораблем один, тяжелее следить за работой систем корабля, информацией на экранах, чем выполнять эти действия совместно с бортинженером.

Как заявляют в ЦПК, необходимо, чтобы в корабле с одним профессиональным космонавтом и двумя участниками космического полета с большей эффективностью работала система оповещения, и информация поступала командиру заранее без потери времени на ее поиск.

Мисуркин и Прокопьев внесли ряд предложений по организации процесса тренировок, по изменению бортовой документации "Союза" и, в целях минимизации временных затрат на выполнение оператором определенных операций, объяснили замечания по работе информационной системы корабля.

Как сообщал 2 августа "Роскосмос", имена новых космических туристов, которые отправятся в конце следующего года на Международную космическую станцию (МКС), назовут в начале 2021 года.

В декабре прошлого года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация заказала у "Энергии" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков.

Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.