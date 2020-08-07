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Су-57 выдержит ядерный взрыв

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Многофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Остекление истребителя Су-57 позволит его летчику выдержать ядерный взрыв, а также электромагнитное, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, сообщил «Интерфакс» гендиректор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

По словам руководителя предприятия-разработчика, остекление обеспечивает радиолокационную незаметность кабины, а также вдвое большую ударную прочность при двукратном снижении его массы.

Гендиректор уточнил, что подобные характеристики достигнуты посредством технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната и использования магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

В январе 2019 года в «Ростехе» рассказали о создании для боевой авиации инновационного покрытия стекол, которое «увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30 процентов». Покрытие получат Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К и Ту-160. Комментируя данное сообщение, в The National Interest отметили, что аналогичное покрытие кабины на американских самолетах F-16 Fighting Falcon применяется с 1980-х годов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
МиГ-29К
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Су-35
Ту-160
Компании
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
07.08.2020 01:52
Стекло то может и выдержит, а вот БРЭО и ПО выдержит ли ЭИ, ИИ, РИ?
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