Су-57 выдержит ядерный взрыв

Остекление истребителя Су-57 позволит его летчику выдержать ядерный взрыв, а также электромагнитное, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, сообщил «Интерфакс» гендиректор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

По словам руководителя предприятия-разработчика, остекление обеспечивает радиолокационную незаметность кабины, а также вдвое большую ударную прочность при двукратном снижении его массы.

Гендиректор уточнил, что подобные характеристики достигнуты посредством технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната и использования магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

В январе 2019 года в «Ростехе» рассказали о создании для боевой авиации инновационного покрытия стекол, которое «увеличивает поглощение радиолокационных волн в два раза и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30 процентов». Покрытие получат Су-57, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К и Ту-160. Комментируя данное сообщение, в The National Interest отметили, что аналогичное покрытие кабины на американских самолетах F-16 Fighting Falcon применяется с 1980-х годов.