Посольство РФ ответило на претензии Японии к визиту министра Зиничева на Курилы

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Российское посольство в Японии ответило на претензии официального Токио к визиту на Курильские острова министра по чрезвычайным ситуациям РФ Евгения Зиничева.
Японская трактовка прибытия Зиничева на Курилы выглядела следующим образом:
Российский министр МЧС посетил один из островов северных территорий – Кунашир (Кунашири –японский вариант, прим. «ВО»). Это первое посещение российским министром северных территорий с августа прошлого года. Тогда острова посетил российский премьер Медведев. Японское правительство предпримет все соответствующие действия, так как такого рода визиты несовместимы с официальной позицией нашей страны.
Какие именно действия предпримет японское правительство, не сообщается.
Российское посольство отвергло японские претензии по посещению главой МЧС острова Кунашир.
Отмечается, что министр Зиничев принял участие в открытии на территории Южных Курил аварийно-спасательного центра МЧС.
Из заявления сотрудников российского посольства в Токио:
Мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность.
Добавляется, что это, включая поездки министров, в полной мере соответствует российскому законодательству.
Напомним, что несколькими днями ранее на Хоккайдо прошёл митинг, где около 500 человек требовали от японского правительства принятия мер «по возвращению» Курил под японскую юрисдикцию.