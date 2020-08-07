Посольство РФ ответило на претензии Японии к визиту министра Зиничева на Курилы

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Российское посольство в Японии ответило на претензии официального Токио к визиту на Курильские острова министра по чрезвычайным ситуациям РФ Евгения Зиничева.

Японская трактовка прибытия Зиничева на Курилы выглядела следующим образом:

Российский министр МЧС посетил один из островов северных территорий – Кунашир (Кунашири –японский вариант, прим. «ВО»). Это первое посещение российским министром северных территорий с августа прошлого года. Тогда острова посетил российский премьер Медведев. Японское правительство предпримет все соответствующие действия, так как такого рода визиты несовместимы с официальной позицией нашей страны.

Какие именно действия предпримет японское правительство, не сообщается.

Российское посольство отвергло японские претензии по посещению главой МЧС острова Кунашир.

Отмечается, что министр Зиничев принял участие в открытии на территории Южных Курил аварийно-спасательного центра МЧС.

Из заявления сотрудников российского посольства в Токио:

Мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность.

Добавляется, что это, включая поездки министров, в полной мере соответствует российскому законодательству.

Напомним, что несколькими днями ранее на Хоккайдо прошёл митинг, где около 500 человек требовали от японского правительства принятия мер «по возвращению» Курил под японскую юрисдикцию.