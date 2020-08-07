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ТАСС

Китай запустил два спутника для дистанционного зондирования и научных исследований

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Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D.
Источник изображения: © AP Photo / Xinhua/ Zhao Jianwei

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Китай вывел в четверг на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-9-04 и космический аппарат Qinghua, которые будут использоваться при составлении земельного кадастра и для научных исследований. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 12:01 по местному времени (07:01 мск) при помощи ракеты CZ-2D ("Чанчжэн-2D") с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 342-м для носителей серии "Чанчжэн".

Согласно официальному плану, Gaofen-9-04 будет применяться для нужд городского планирования и сельского хозяйства, при прокладке дорог и проведении спасательных операций в случае возникновения стихийных бедствий. Задача Qinghua - опробовать новые технологии в области глобальной спутниковой навигации.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. На этой неделе ученые КНР запустили первый национальный проект по исследованию Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время. Среди перспективных китайских программ - изучение астероидов и добыча на них полезных ископаемых.

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Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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