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Деловая газета "Взгляд"

Госдеп США объявил Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации

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Источник изображения: кадр CNN

Соединенные Штаты считают Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации и пропаганды, говорится в специальном докладе Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды».

"Центр глобального взаимодействия в структуре Госдепартамента занимается противодействием угроз со стороны злонамеренных игроков, использующих данные тактики (пропаганду и дезинформацию). Россия в этой сфере продолжает быть ведущей угрозой", – приводит выдержку из текста доклада ТАСС.

В Госдепартаменте заверили, что "ведомство работает с другими министерствами и партнерами в мире в ответ на этот вызов". По мнению Госдепа, центральной частью этих усилий является "разоблачение методов России", при этом "правительства союзников, гражданское сообщество и СМИ могут повысить коллективную устойчивость к пропаганде".

По версии авторов доклада, "российская экосистема" якобы заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей. При этом, по мнению Госдепартамента, власти России ответственны за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

"Они [российские власти] вкладывают значительные ресурсы в свои пропагандистские каналы, разведструктуры для проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве", – утверждается в тексте документа.

Напомним, 30 июля госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам запросил в два раза больше денег на борьбу с "российской пропагандой".

Ранее американские Associated Press и The New York Times опубликовали материалы, в которых беспочвенно обвинили Россию в дезинформации о пандемии коронавируса.

Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркивал, что обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе – очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада.


Антон Никитин

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Кибербезопасность
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