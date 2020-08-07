Финансирование разработки ракет-носителей «Ангара» увеличили в 1,7 раза

Бюджет на создание и испытания ракет-носителей «Ангара» увеличен в 1,7 раза до 45,5 млрд рублей на период до 2026 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы «Роскосмоса» на сайте госзакупок.

В 2015 году на опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Амур» по созданию ракетного комплекса тяжелого класса на период до 2025 года планировалось выделить 32,4 млрд рублей. В 2018 году эта сумма была сокращена до 26,2 млрд.

По информации агентства, в ОКР «Амур» входят создание ракеты «Ангара-А5М» и разработка проекта ракеты «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью.

Также, согласно данным сайта по госзакупкам, на изготовление первой «Ангара-А5М» планируется потратить 6,1 млрд рублей, второй — 6,2 млрд. Их сборка будет завершена в 2023–2025 годах.

В пресс-службе корпорации «Роскосмос» объяснили, что высокая цена ракеты «Ангара-А5» объясняется логистикой производства, а также штучной сборкой.

8 июля гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал, что первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с новым двигателем РД-191 намечен на 2023 год.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» был успешно произведен в 2014 году с космодрома Плесецк. В 2019 году «Роскосмос» принял решение в дальнейшем запуски «Ангары» проводить с космодрома Восточный.