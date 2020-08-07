Призыв к пересмотру политики США в отношении России

Американское сетевое издание "Politico" опубликовало весьма необычный призыв 103 видных отставных американских американских политических деятелей и специалистов по внешней политике "Пора пересмотреть нашу политику в отношении России. Нынешнее сочетание санкций и дипломатии Америки не работает. Открытое письмо о том, как пересмотреть наш подход к Путину - и к тому, кто будет после него", призывающее к более гибкой политике США в отношении России.

Открытое письмо подписали такие крупные политические деятели, как бывший государственный секретарь США Джордж П. Шульц, бывшая заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Роуз Геттемюллер, бывший министр обороны США Уильям Перри, бывший заместитель директора ЦРУ США Джон Маклафлин, отставные сенаторы Гэри Харт и Сэм Нанн, значительная часть бывших директоров по России в совете национальной безопасности США, а также практически все бывшие послы США в России (кроме, предсказуемо, Майкла Макфола).

Отдавая должное определенному гражданскому мужеству авторов открытого письма в условиях царящих сейчас в США антироссийской истерии и гротескной русофобии, следует полагать, что именно в силу этих условий их призыв вряд ли найдет какое-либо претворение в практику американской внешней политики. Кроме того ввиду неспособности американской политической элиты выработать какое-либо видение места для России даже в американоцентричной сателлитной международной системе российско-американские отношения неизбежно обречены на десятилетия конфронтации при любом политическом режиме в России.

1901 год (с) Puck

Американо-российские отношения зашли в опасный тупик, угрожающий национальным интересам США. Опасность военной конфронтации, которая может перерасти в ядерную, снова реальна. Мы скатываемся к острой гонке ядерных вооружений, а наш внешнеполитический арсенал сводится в основном к реакциям, санкциям, публичным нападкам и резолюциям Конгресса. Глобальная пандемия Covid-19 и связанный с ней серьезный мировой экономический спад, вместо того чтобы способствовать сотрудничеству, только усилили нынешнюю нисходящую траекторию.

Между тем огромные вызовы миру и нашему благополучию, которые требуют сотрудничества между США и Россией, включая экзистенциальные угрозы ядерной войны и изменения климата, остаются без внимания. Поскольку ставки очень высоки, как в рисках, которые они влекут за собой, так и в связанных с ними расходах, мы считаем, что тщательный, беспристрастный анализ и изменение нашего текущего курса являются обязательными.

Мы идем на это с открытыми глазами. Россия осложняет наши действия, даже мешает им, особенно на своей обширной периферии в Европе и Азии. Она захватила территории на Украине и в Грузии. Она ставит под сомнение нашу роль глобального лидера и мировой порядок, который мы помогли построить. Она вмешивается в нашу внутреннюю политику, обостряя разногласия и запятнав нашу демократическую репутацию. В лучшем случае наши отношения останутся смесью конкуренции и сотрудничества. Задача политики состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и безопасный баланс между ними. С этой целью мы предлагаем шесть общих рецептов политики США.

• Сначала мы должны найти способ эффективно бороться с вмешательством России в выборы в США и, что наиболее важно, блокировать любые попытки подорвать процесс голосования. Укрепление нашей избирательной инфраструктуры, санкции против русских, которые используют украденную информацию в качестве оружия, и противодействие возможностям России взламывать наши системы - все это необходимые меры. Так будет разоблачаться русская дезинформация. Однако мы должны также вовлечь Россию в непубличные переговоры, сосредоточив внимание на способностях каждой стороны нанести большой ущерб критической инфраструктуре другой стороны.

• Нет смысла для двух стран, обладающих потенциалом уничтожить друг друга и за 30 минут положить конец цивилизации, какой мы ее знаем, в отсутствии полностью функционирующих дипломатических отношений. После украинского кризиса ключевые контакты между правительствами были прерваны, консульства закрылись, а штат посольств резко сократился. Слишком часто мы ошибочно считаем дипломатические контакты наградой за хорошее поведение, - но они направлены на продвижение наших интересов и передачу жестких сообщений. Они нужны нам как важнейший элемент безопасности, чтобы свести к минимуму неправильные представления и просчеты, которые могут привести к нежелательной войне. Восстановление нормальных дипломатических контактов должно быть главным приоритетом для Белого дома и поддерживаться Конгрессом.

• Наша стратегическая позиция должна быть такой, которая хорошо служила нам во время холодной войны: сбалансированная приверженность сдерживанию и разрядке. Таким образом, поддерживая нашу оборону, мы также должны вовлечь Россию в серьезный и постоянный стратегический диалог, направленный на устранение более глубоких источников недоверия и враждебности и в то же время сосредоточенный на серьезных и неотложных проблемах безопасности, с которыми сталкиваются обе страны.

◦ Настоятельная необходимость восстановления лидерства США и России в управлении ядерным миром, который стал более опасным из-за дестабилизирующих технологий, изменения отношения к использованию ядерного оружия, отказа от ядерных соглашений и новых напряженных ядерных отношений. Это означает продление срока действия нового Договора о СНВ и быстрый переход к следующему этапу контроля над вооружениями для укрепления ядерной стабильности, тщательно адаптированного к миру с множеством ядерных игроков.

◦ Настоятельная необходимость сделать более безопасным и стабильным военное противостояние, которое проходит через самые нестабильные регионы Европы, от Балтики до Черного моря, энергично работая над сохранением существующих ограничений, таких как Договор по открытому небу, который сейчас находится под угрозой, и Венский документ 2011 года и создание новых мер доверия.

• Успех американо-китайской политики будет в немалой степени зависеть от того, допускает ли состояние американо-российских отношений трехстороннее сотрудничество по важнейшим вопросам. Наша текущая политика усиливает готовность России поддерживать наименее конструктивные аспекты политики Китая в отношении США. Переместить стрелку в обратном направлении будет нелегко, но это должно быть нашей целью.

• По важным вопросам, в которых интересы США и России находятся в реальном конфликте, таким как Украина и Сирия, США должны оставаться твердыми в отношении принципов, разделяемых с нашими союзниками и имеющих решающее значение для справедливого решения. Однако больше внимания следует уделять кумулятивному эффекту, который измеренные и поэтапные шаги вперед могут оказать на отношения в целом, и, в свою очередь, на возможность улучшения отношений для дальнейших шагов вперед.

• Хотя санкции должны быть частью нашей политики в отношении России, они должны быть разумно направленными и использоваться в сочетании с другими элементами национальной мощи, особенно с дипломатией. Постоянное накопление санкций, санкционированных Конгрессом в качестве наказания за действия России в Крыму и на востоке Украины, отравление в Солсбери, нарушения договора о РСМД и вмешательство в выборы, снижает любые стимулы, которые Москва может иметь для изменения курса, поскольку она считает эти санкции постоянными. Нам необходимо восстановить гибкость нашего режима санкций, сосредоточив внимание на целевых санкциях, которые можно быстро ослабить в обмен на шаги России, продвигающие переговоры к приемлемому разрешению нерешенных конфликтов, включая очевидные усилия России по прекращению вмешательства в наш избирательный процесс.

В конечном итоге реальность такова, что Россия при Владимире Путине действует в рамках стратегических рамок, глубоко укоренившихся в националистических традициях, которые находят отклик как у элит, так и у общественности. Возможный преемник, даже более демократически настроенный, скорее всего, будет действовать в тех же рамках. Ошибочно строить политику США на предположении, что мы можем и должны изменить эту структуру. Точно так же было бы неразумно думать, что у нас нет другого выбора, кроме как придерживаться нынешней политики. Мы должны вести себя с Россией такой, какая она есть, а не такой, какой нам хотелось бы, полностью используя свои сильные стороны, но открытыми для дипломатии. Сосредоточившись на этом, мы можем как справиться с вызовом, который ставит Россия, так и стремиться вывести наши отношения на более конструктивный путь. Невыполнение этого требования обходится слишком дорого.

Роуз Геттемюллер

Заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности в 2014-2016 годах

Томас Грэм

Старший директор по России в Совете национальной безопасности, 2004-2007

Фиона Хилл

Старший директор по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности, 2017-2019

Джон Хантсман-младший

посол в России, 2017-2019

Роберт Легволд

Колумбийский университет

Томас Р. Пикеринг

Посол в России 1993-1996

Джордж П. Шульц

Государственный секретарь 1982-1989

Уильям Перри

министр обороны 1994-1997

Эрнест Дж. Мониш,

министр энергетики 2013-2017

Сэм Нанн,

сенатор США, автор Инициативы по ядерной угрозе 1972-1997

Гэри Харт,

сенатор США 1975-1987

Джон Хамре,

заместитель министра обороны 1997-2000

Джон Маклафлин

Заместитель директора и исполняющий обязанности директора ЦРУ 2000-2004

Школа перспективных международных исследований Джонса Хопкинса

Джеймс Ф. Коллинз

Посол в России, 1998-2001

Джон Байерли

Посол в России, 2008-2012

Меган О'Салливан

Заместитель советника по национальной безопасности по Ираку и Афганистане в Совете национальной безопасности 2005-2007

Гарвардская школа Кеннеди

Ричард Берт

Заместитель государственного секретаря по делам Европы и Канады 1983-1985

Global Zero

Томас Кантриман

Заместитель государственного секретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения, 2011-2017

Дж. Стэплтон Рой

Заместитель государственного секретаря по разведке и исследованиям, 1999-2000

Институт Киссинджера по Китаю и США, Центр Вильсона

Джозеф С. Най

Заместитель министра обороны по вопросам международной безопасности 1994-1995

Гарвардский университет

Грэм Эллисон,

Заместитель министра обороны по вопросам политики и планирования 1993-1994

Гарвардская школа Кеннеди ,

Генерал в отставке Чарльз Бойд

Заместитель командующего Командования вооруженных сил США в Европе, 1992-1995

Центр национальных интересов

Джордж Биби,

бывший директор отдела анализа России в ЦРУ

Марк Р. Бейсинджер

Принстонский университет

Ричард К. Беттс

Колумбийский университет

Койт Д. Блэкер

Старший директор по делам России, Украины и Евразии в Совете национальной безопасности 1995-1996

Стэнфордский университет

Барри Блехман

Центр Стимсона

Ян Бреммер

Eurasia Group

Джордж Бреслауэр

Калифорнийский университет в Беркли

Эдмунд Г. Браун, младший

губернатор Калифорнии, 1975-1983, 2011-2019

Бюллетень ученых-атомщиков

Ларри Колдуэлл

Западный колледж

Сэмюэл Чарап

Старший советник заместителя государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, 2011-2012

Питер Клемент

Колумбийский университет, Школа международных и общественных отношений

Тимоти Колтон

Гарвардский университет

Кит Дарден

Американский университет

Джилл Догерти

Джорджтаунский университет

Дэниел Дрезнер

Школа права и дипломатии Флетчера

Глория Даффи

Помощник заместителя министра обороны 1993-1995

Cьюзан Эллиотт

Национальный комитет по американской внешней политике

Роберт Дэвид Инглиш

Университет Южной Калифорнии

Брайан Финли

Центр Стимсона

Розмари Форсайт,

директор по делам России, Украины и Евразии в Совете национальной безопасности, 1993-1995

Нэнси В. Галлахер

Университет штата Мэриленд

Джеймс Голдгейер

Американский университет

Тейн Густафсон

Джорджтаунский университет

Шейла Гвалтни

Посол США (в отставке)

Зигфрид С. Хеккер

Стэнфордский университет

Мартин Э. Хеллман

Стэнфордский университет

Ричард Э. Хогланд

Центр Каспийской политики

Дэвид Дж. Холлоуэй

Стэнфордский университет

Арнольд Горелик

Корпорация РЭНД

Эдвард Иффт

Заместитель директора Агентства по инспекциям [стратегических вооружений] на местах 1991-1998

Стэнфордский университет,

Роберт Джервис

Колумбийский университет

Ян Х. Калицки

Центр Вудро Вильсона

Майкл Киммейдж

Американский католический университет

Майкл Крепон

Центра Стимсона

Джордж Крол

посол США (в отставке)

Чарльз Купчан,

специальный помощник президента по вопросам национальной безопасности 2014-2017

Джорджтаунский университет

Клифф Купчан

Eurasian Group

Мелвин П. Леффлер

Университет Вирджинии

Уильям Люерс

Посол США (в отставке)

Аллен К. Линч

Университет Вирджинии

Эйлин Мэллой

Посол США (в отставке)

Стивен Манн

посол США (в отставке)

Джессика Мэтьюз

Фонд Карнеги за международный мир

Ричард Х. Мацке,

бывший член совета директоров Chevron, PetroChina и "Лукойл"

Джон Дж. Мирсхаймер

Чикагский университет

Марк Медиш

Старший директор по делам России, Украины и Евразии в Совете национальной безопасности, 2000-2001

Раджан Менон

Городской колледж Нью-Йорка / Городской университет Нью-Йорка

Ричард Майлз

Посол США (в отставке)

Крис Миллер

Школа Флетчера

Мэтью Х. Мюррей

Колумбийский университет

Аллан Мастард

посол США (в отставке)

Ларри С. Нэппер

Техасский университет A&M

Майкл Оппенгеймер

Нью-Йоркский университет

Брюс Пэрротт

Школа перспективных международных исследований Джона Хопкинса

итер Петтибоун

Pettibone International ADR

Стивен Пайфер

Старший директор по России, Украине и Евразии в Совете национальной безопасности, 1996-1997

Стэнфордский университет

Пол Р. Пиллар

Джорджтаунский университет

Барри Р. Позен

MIT

Уильям Поттер Миддлбери

Институт международных исследований в Монтерее

Джон Пернелл,

посол США (в отставке)

Брэд Робертс,

помощник заместителя министра обороны по ядерной и оборонной политике, 2009-2013

Синтия Робертс

Колледж Хантера, Городской университет Нью-Йорка

Мэтью Рожански

Институт Кеннана

Джоан Рольфинг

Инициатива по борьбе с ядерной угрозой

Линн Рустен,

старший директор по контролю над вооружениями и нераспространению в Совете национальной безопасности 2012-2014 гг.

Инициатива по ядерной угрозе

Скотт Саган

Стэнфордский университет

Джеффри Шейфер

Национальный комитет по американской внешней политике

Дмитрий Саймс

Центр за национальные интересы

Кристофер Смарт

Старший директор по международной экономике, торговле и инвестициям в Совете национальной безопасности 2013-2015

Джек Снайдер

Колумбийский университет

Дж. Эндрю Спиндлер

Волонтерский корпус финансовых услуг

Адам Н. Стулберг

Технологический институт Джорджии

Рональд Суни

Мичиганский университет

Дэниел Трейсман

UCLA

Анна Васильева

Институт международных исследований Миддлбери в Монтерее

Стивен М. Уолт

Гарвардский университет

Джон Вольфсталь

Старший директор по контролю над вооружениями и нераспространению в Совете национальной безопасности 2014-2017

Global Zero

Кеннет Яловиц

посол США (в отставке)

Стивен М. Янг,

посол США (в отставке)

Дональд Загория

Национальный комитет

по американской внешней политике

Питер Б. Звак

Бригадный генерал (в отставке) [бывший военный атташе в России], Институт Кеннана