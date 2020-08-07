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Деловая газета "Взгляд"

Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией по контролю над вооружениями

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Источник изображения: imago stock&people/

Россия и Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах по контролю над вооружениями, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"В последние несколько месяцев мы усердно работали над тем, чтобы три страны, у которых имеется наиболее крупный арсенал ядерного оружия, то есть США, Россия и Китай, провели стратегический диалог о том, как нам вместе двигаться дальше, чтобы снизить угрозу для мира с точки зрения использования этого мощного оружия. Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас вскоре будет еще одна", – приводит слова Помпео ТАСС.

"Мы надеемся, что Китай решит участвовать. Мы думаем, что это в их интересах, и мы знаем, что это в интересах всего мира", – убежден Помпео.

"Мы надеемся, что они будут участвовать, мы надеемся, что Россия призовет их участвовать, мы надеемся, что весь мир поймет, как важно, чтобы три ядерные державы со значительными ресурсами и арсеналами собрались вместе и создали более устойчивую и стабильную стратегическую ситуацию с точки зрения не только риска использования ядерного оружия, но также и его распространения", – добавил госсекретарь.

Ранее в Сенате США призвали Вашингтон немедленно согласиться на продление ДСНВ.

Напомним, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение. При этом глава МИД подчеркнул, что Россия обеспечит свою безопасность и без ДСНВ, Москва готова к любому развитию событий.

Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков классифицировал действия администрации США как попытку слома системы международной безопасности.

Антон Никитин

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Китай
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США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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