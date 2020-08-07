Как китайские танки Тип 62 бились с вьетнамскими Т-34-85

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Военный конфликт между Китаем и Вьетнамом изобилует множеством мифов. Например, один из них, что Ханой нанес сокрушительное поражение агрессорам. На самом деле, обстановка на фронте складывалось неудачно как раз для вьетнамских войск. НОАК удалось захватить город Лангшон, после чего дорога в сторону столицы государства была, по сути, открыта.

Ханой спасло то, что Советский Союз сконцентрировал на границе с КНР гигантскую группировку, которая стала проводить демонстрационные действия, угрожая переходом границы.

Еще один миф: якобы, сражающиеся с китайцами войска превосходили их по качеству военной техники. На самом деле, лучше оснащенные соединения с советским и американским оружием находились в Кампучии и громили "красных кхмеров", а на этом фронте действовали части с очень старой техникой 40-50-х годов. Так, из танков были только Т-34-85, которые воевали с легкими 21-тонными Тип 62. Как оказалось, бронемашина из Поднебесной лучше подходит к той местности, где шли боевые действия, она оказалось более проходимой и маневренной, хотя уступала по характеристикам бронирования и была равна в огневой мощи. Хотя шли танковые бои, основные потери стороны несли от противотанковых безоткатных орудий и выстрелов из гранатометов. Считается, что Китай техники потерял больше, однако до сих пор нет по-настоящему достоверных данных, которые подтверждали бы это.

Лев Романов