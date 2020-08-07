Щит и луч: боевые машины пехоты получат новую защиту и мощный лазер

Южный военный округ усилят «супертрешки». Минобороны подписало дополнительное соглашение к контракту на поставку 168 БМП-3. Решено, что они пойдут в войска в варианте с усиленной защитой от противотанковых ракет. Также машина получит современные оптико-электронные приборы наблюдения и передовой лазерный прожектор для ведения ночного боя. Планируется, что обновленные БМП поступят на вооружение в нынешнем году. По мнению экспертов, они серьезно укрепят сухопутную группировку на юге страны.

Южный военный округ усилят «супертрешки». Минобороны подписало дополнительное соглашение к контракту на поставку 168 БМП-3. Решено, что они пойдут в войска в варианте с усиленной защитой от противотанковых ракет. Также машина получит современные оптико-электронные приборы наблюдения и передовой лазерный прожектор для ведения ночного боя. Планируется, что обновленные БМП поступят на вооружение в нынешнем году. По мнению экспертов, они серьезно укрепят сухопутную группировку на юге страны.

Крупный контракт

Решение о закупках новых БМП-3 с усиленной защитой и обновленными электронными системами было принято в начале нынешнего года, рассказали источники «Известий» в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве. Поэтому в июле внесли изменения в выполняющийся масштабный госконтракт на закупку БМП-3 (документы есть в распоряжении издания). Эти боевые машины будут поставлять в первую очередь частям Южного военного округа (ЮВО).

Контракт между Минобороны и АО «КБП» на приобретение бронетехники стал одним из крупнейших за последние годы. Военное ведомство закупило 168 БМП-3 более чем на 14 млрд рублей со сроком поставки в 2020–2021 годах. Соглашение уже выполняется. В нынешнем году войска получат 53 боевые машины. В следующем — еще 115. Этого достаточно, чтобы перевооружить от пяти до шести мотострелковых батальонов: в каждом мотострелковом полку или бригаде по штату три таких части.

Контракт на БМП-3 стал частью масштабного плана военного ведомства по переоснащению Сухопутных войск современной техникой. По данным Минобороны, благодаря массовым закупкам с 2012 по 2019 год доля новых и модернизированных вооружений в них поднялась с 15% до 51,6%. Планируется довести этот показатель до 70%.

Традиционно именно ЮВО первым получает все самые современные образцы вооружения, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Округ считается одним из самых важных с точки зрения опасностей вблизи границ России, — пояснил специалист. — Достаточно вспомнить известные события на Украине, увеличение интенсивности и масштабов учений НАТО в акватории Черного моря и на территории близлежащих стран, события в Сирии, увеличение напряженности между Азербайджаном и Арменией, значительные усилия Турции по развитию ее вооруженных сил. Это стратегически важное направление, где необходимо обеспечить безопасность нашей страны.

Части Сухопутных войск в последние годы обновлялись более медленными темпами, чем авиация и флот. Но сейчас процесс перевооружения на новейшую технику дошел и до них, добавил эксперт.

Прозрачная броня

Согласно извещению о закупке (имеется в распоряжении «Известий»), БМП-3 пойдут в войска в комплектации, сильно отличающейся от базовой. Машины получат дополнительную защиту от противотанковых ракет и новейшие оптико-электронные приборы наблюдения с лазерным прожектором.

— БМП-3 — достаточно современная машина, — рассказал Виктор Мураховский. И если реализовать существующие идеи по повышению огневой мощи и защищенности, то эта техника будет на вполне современном уровне. Она серьезно усилит потенциал группировки ЮВО. Надо понимать, что, когда в войсках округа есть современные танки Т-90А и Т-72Б3, а БМП остаются устаревшими, это не способствует эффективному применению и других образцов техники. Всё должно быть сбалансировано. Даже если у вас самые современные артиллерийские системы и другое вооружение, отставание в развитии БМП будет тянуть всю группировку назад.

Самым бросающимся в глаза изменением на новых БМП станет смонтированная навесная защита. Машины оборудуют комплектом съемных экранов и противокумулятивных решеток. Разработка «НИИ стали» должна надежно прикрыть не только корпус, но и башню. Такая «прозрачная броня» разрушает попавшие в машину противотанковые гранаты и ракеты еще до того, как они смогут взорваться и причинить ей вред.

Будет возможна и установка на БМП-3 дополнительной динамической защиты. Производитель ранее демонстрировал вариант машины с навесной «мягкой» броней для действий в городах. Она позволяет разрушить кумулятивную струю подрывом взрывчатки, размещенной в мягких чехлах на корпусе бронетехники.

Производимые по госконтракту машины также получат обновленные по сравнению с оригинальной версией оптику и электронику. Современные тепловизионные приборы ночного видения появятся не только у наводчика, но и у командира.

Должен повысить боеспособность ночью и лазерный прожектор ПЛ-1-01. Он ярко подсвечивает цели в инфракрасном диапазоне для приборов ночного видения. При этом его излучение остается почти невидимым для невооруженного взгляда уже с расстояния в 100 м.

Популярное вооружение

Для переоснащения Сухопутных войск Минобороны получило в 2015–2017 годах около 200 новых БМП-3. В последующие два года был исполнен контракт на производство сопоставимой по объемам партии. Они имели усовершенствования по сравнению с советскими образцами, но закупались без комплектов дополнительной защиты.

Для модернизации более старых вариантов БМП-3 прорабатывается возможность оснащения их принципиально другим боевым модулем (БМ). Имеющуюся башню планируют заменить на универсальный БМ «Эпоха». В его вооружение входят автоматическая пушка калибром 57 мм и дальнобойные противотанковые управляемые ракеты «Корнет». По своей бронепробиваемости они почти вдвое превосходят стандартный ПТУР «Аркан», выстреливающийся через 100-миллиметровую пушку. Имеются в составе модуля и эффективные современные приборы наблюдения.

Серийное производство тяжеловооруженной БМП началось в 1987 году. В постсоветское время новейшие и мощнейшие по тем временам БМП-3 быстро стали популярнейшим экспортным товаром. Свыше 1,5 тыс. их поставили за рубеж. В 1990-е годы Объединенные Арабские Эмираты по нескольким контрактам получили 815 единиц. Ещё 122 машины приобрел Кувейт. Закупалась бронетехника также Кипром и Южной Кореей.

Уже в 2000-е были заключены контракты на БМП-3 с Азербайджаном, Венесуэлой и Индонезией. Но рекордсменом стал Ирак, заказавший сразу 500 боевых машин для возрождения национальной армии и борьбы с террористами.