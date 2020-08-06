Эксперт: Белоруссия и раньше не считалась безопасной территорией для защитников ДНР

Если задержанные россияне будут выданы Киеву, можно ожидать, что завтра Белоруссия схватит и передаст Украине даже членов контактной группы, которые приедут в Минск на очередные переговоры. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД бывший вице-премьер ДНР Андрей Пургин, комментируя обещание Лукашенко сотрудничать с Украиной в вопросе выдачи участников войны в Донбассе.

Донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и глава парламента ДНР Андрей Пургин, который ранее и сам принимал участие в переговорах в Минске, напоминает, что Белоруссия и раньше не считалась полностью нейтральной территорией для защитников ДНР и ЛНР.

"Белоруссия всегда была закрыта для людей, участвовавших в гражданской войне в Донбассе. Лукашенко бывало уже выдавал Киеву ополченцев, оказавшихся на территории Белоруссии. Поэтому белорусские граждане, которые отвоевали здесь, до сих пор не могут вернуться на родину. Они знают, что там будут арестованы. Поэтому до недавнего ареста группы из 33 россиян я не слышал о таких случаях, чтобы получившие паспорта РФ ополченцы ездили в Белоруссию. Никто особо не рисковал", – добавил бывший вице-премьер ДНР.

Но теперь, после ареста 33 россиян, опасается Пургин, от Лукашенко можно ожидать всего чего угодно. Даже участники мирных переговоров, которые приезжают в белорусскую столицу из Донецка и Луганска, уже не смогут чувствовать себя там в безопасности.

"Правда, еще в рамках подписанного 5 сентября 2014 года соглашения, участникам переговоров была гарантирована неприкосновенность, в том числе представителям Донбасса", – напомнил Пургин. Но если задержанные в Минске россияне будут выданы Киеву, то теоретически можно продолжить логическую цепочку и допустить, что завтра-послезавтра Украина потребует от Лукашенко выдать ей еще и членов переговорной группы.

"По договоренности с Москвой Лукашенко вообще не должен выдавать российских граждан Киеву, а по договору с Украиной – должен. Что он будет делать в этой ситуации, очень интересно", – констатировал Пургин.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в среду телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Белоруссии боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", передает БелТА.

В свою очередь пресс-служба Зеленского сообщила, что два президента обсудили вопрос не только сотрудничества, но и экстрадиции задержанных под Минском участников событий в Донбассе.

В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.

Иван Абакумов