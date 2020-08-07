Войти
Деловая газета "Взгляд"

Руководитель провальной украинской операции в Крыму возглавил военную разведку Украины

719
0
0
Источник изображения: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский уволил руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Василия Бурбу и назначил главой ведомства Кирилла Буданова.

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки министерства обороны Украины", – говорится в указе Зеленского, текст которого передает Zn.ua.

Другим указом украинский президент снял с должности действующего начальника службы Василия Бурбу.

Отмечается, что сослуживцы характеризуют Буданова как профессионального военного, "не интересующегося коммерцией", но в то же время у него нет опыта руководства столь сложными структурами.

В 2016 году Буданов руководил спецоперацией, которую ГУР проводило в Крыму. Через четыре года якобы российские спецслужбы раскрыли подробности об операции через сайт ДНР, утверждает издание.

Провальная операция стала предметом выяснения отношений между возглавлявшим Украину в то время Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом, отмечает издание. Запись беседы на эту тему между политиками опубликовал украинский депутат Андрей Деркач.

В 2016 году ФСБ России предотвратила две попытки прорыва в Крым диверсионно-террористических групп, организованных минобороны Украины. При этом попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины. В результате погибли российские офицер ФСБ и военный.

Диверсанты были задержаны и дали признательные показания.

В 2018 году российские СМИ опубликовали видео допроса подполковника в отставке управления специального резерва ГУР Украины Георгия Абдиллаева, который рассказал о подготовке диверсий.

По его словам, Буданов получал задачи лично от генерал-майора Максима Шаповала (убит в Киеве в июне 2017 года), а также от начальника отдела спецразведки Александра Громова.

В сюжете Абдиллаев сообщил, что "Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами спецоперации в Крыму в августе 2016 года, а Буданов был одним из исполнителей диверсий".


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Похожие новости
11.10.2019
Политика (Сербия): Калининград в "холодной войне"
03.06.2016
ВТС России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
10.11.2014
Конгресс США еще раз призвал НАТО выкупить собранные для РФ «Мистрали»
25.06.2014
Без заказов России заводы Днепра остановятся
26.12.2011
Придут ли «Тайфун» и «Рысь» в армию?..
19.07.2011
Танки для Африки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 17:15
  • 35
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 07.08 16:57
  • 141
Бессмысленный «Прибой»
  • 07.08 16:55
  • 8
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 07.08 16:51
  • 12
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 07.08 16:36
  • 2114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 16:29
  • 73
Космонавтика Илона Маска
  • 07.08 16:28
  • 11
Илон Маск: Мы собираемся отправиться на Луну
  • 07.08 16:19
  • 4
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 07.08 15:57
  • 28
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 07.08 15:12
  • 126
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 07.08 11:03
  • 6
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 07.08 10:22
  • 6
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 07.08 10:13
  • 59
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 07.08 09:31
  • 2
Новая лунная гонка - Naked Science
  • 07.08 07:00
  • 22
Российским «Прибоям» предрекли потопление