Войти
Российская газета

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета

502
0
+1

Истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря два американских самолета-разведчика, которые приближались к российской границе.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО), две воздушные цели приближающиеся к госгранице были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства. Для их перехвата целей был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - отметили в НЦУО.

После того, как американские самолеты сменили курс и полетели в сторону от границы, истребитель вернулся на аэродром.

В НЦУО подчеркнули, что полет российского самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
P-8 Poseidon
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.07.2020
Границы не нарушены: Минобороны показало перехват самолета США
19.06.2019
Безопасно и по правилам: Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США
25.02.2019
Су-27 сопроводил разведчика: Россия опасности не видит
25.02.2019
Разведка в районе Читы: самолет ВВС США пролетел на Россией
07.07.2016
Генерал ВВС США признал профессионализм российских пилотов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.08 23:32
  • 6
Белорусский дрейф на Запад: что будет с обороной России
  • 06.08 21:54
  • 22
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 06.08 21:40
  • 109
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 06.08 21:38
  • 136
Бессмысленный «Прибой»
  • 06.08 20:36
  • 38
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 06.08 19:38
  • 70
Космонавтика Илона Маска
  • 06.08 19:28
  • 5
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 06.08 19:15
  • 7
Военным досрочно передали новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ"
  • 06.08 18:46
  • 4
Новейший корвет для ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершает этап швартовых испытаний во Владивостоке
  • 06.08 18:33
  • 3
Части ВДВ стали получать Т-72Б3 новейшей модификации
  • 06.08 18:23
  • 5
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 06.08 18:20
  • 10
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 06.08 18:13
  • 1
Минобороны РФ получило второй в этом году полковой комплект С-400
  • 06.08 17:03
  • 2
Факти (Болгария): у немцев готово оружие против российских танков «Армата»
  • 06.08 16:49
  • 1
Forbes (США): Россия, Америка не копировала твою идею гиперзвуковых ракет