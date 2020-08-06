Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета

Истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря два американских самолета-разведчика, которые приближались к российской границе.

Как рассказали в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО), две воздушные цели приближающиеся к госгранице были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства. Для их перехвата целей был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - отметили в НЦУО.

После того, как американские самолеты сменили курс и полетели в сторону от границы, истребитель вернулся на аэродром.

В НЦУО подчеркнули, что полет российского самолета проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Александр Степанов