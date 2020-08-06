Беспилотникам до конца года пропишут четкие правила

Военнослужащий Росгвардии готовит к полету беспилотный летательный аппарат ZALA для подготовки патрулирования.

МОСКВА, 5 июля/ Радио Sputnik. О подготовке концепции интеграции беспилотников в единое воздушное пространство рассказал "Парламентской газете" председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Нормативно-правового регулирования требуют такие вопросы, как обеспечение безопасности беспилотных воздушных судов, создание условий развития рынка беспилотных воздушных услуг, использование воздушного пространства для совместных полетов пилотируемой и беспилотной авиации", – отметил сенатор.

По его словам, необходимо на законодательном уровне бороться с нарушением порядка использования воздушного пространства

"Нашу озабоченность вызывают такие проблемы, как массовая доступность для физических и юридических лиц беспилотных воздушных судов взлетной массой менее 30 кг, уведомительный порядок использования воздушного пространства, отсутствие независимых средств контроля текущего местоположения и сложность прекращения полета беспилотного воздушного судна при выявлении неправомерного использования воздушного пространства. Их также следует решать на законодательном уровне", – уверен Виктор Бондарев.

По словам сенатора, Минтранс России вместе с заинтересованными структурами разработал проект Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, издание которой ожидается до конца 2020 года.

"Практическая реализация концепции в период с 2020 по 2026 год будет включать проведение серии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отработку новых технологий в зонах интеграционного тестирования, создание и отработку сценариев интеграции на моделирующих комплексах", – добавил Виктор Бондарев..

Как ранее сообщало радио Sputnik, в поисках мэра Сеула полиция задействовала беспилотники.